Další bek, co našel flek. Jeřábek chce v Edmontonu vybojovat další kontrakt

Nejistota skončila počátkem týdne, podepsal roční kontrakt s Edmontonem. „Člověku trošku spadl kámen ze srdce,“ oddechne si Jeřábek. „Poletím tam s tím, že si chci vybojovat místo a kontrakt na další roky,“ dodá český reprezentant.

Oilers – klub, za který v 80. letech válel Wayne Gretzky a dnes si neméně skvostně počíná jeho následovník Connor McDavid – si libují, že za solidní peníz (milion dolarů ročně) získali náhradu za zraněného Slováka Sekeru.

Českého reprezentanta, jehož loni angažoval Montreal, zase těší, že se udrží na nejvěhlasnějších ledových jevištích světa. „Nejsem takový, který by úplně na tom stavěl kariéru. Hokej mám rád a hrál bych ho v Americe, nebo jinde.“

Ačkoli mohl dvojnásobný účastník mistrovství světa a někdejší bek Podolsku zvolit pohodlnější a lukrativnější ruskou variantu, raději setrvá za mořem. Jeřábek, jeho rozhodnutí a ctižádost je nepatrným dílečkem v mozaice, která může vylepšit obraz českého hokeje.

Reprezentaci poslední roky chybějí kvalitní (a ještě lépe kreativní) beci. A kde lépe pochytit modernu, rychlost a profesionalitu než v NHL?

V ní hrálo uplynulou sezonu nejméně českých zadáků od rozdělení Československa – šest. Pozvolný úpadek by se mohl zastavit v novém ročníku nejslavnější ligy světa. Šestice statečných si pozice v týmech udržela (Gudas v Philadelphii) nebo posílila (Kempný ve Washingtonu, Rutta v Chicagu). Jeřábka společně se Šustrem (Anaheim) a Polákem (Dallas) si na trhu volných hráčů vyhlédli noví zájemci a rýsuje se jim slušnější herní vytížení.

Leťte do Ameriky co nejdřív!

A defenzivních našinců by v NHL mohlo přibýt. O místo v kádru Detroitu se porve objev letošního šampionátu v Dánsku Filip Hronek a Libor Šulák. „Dohromady tři konkurenti na jedno místo, z nichž největší šanci má Hronek,“ nastínil pro iDNES.cz český skaut Red Wings Vladimír Havlůj. „Připravený na NHL je ale i Šulák.“

V NHL by rád prorazil i Libor Šulák.

Další a daleko sehranější český tandem – Michal Moravčík a David Sklenička – bude usilovat i o stabilní flek v Montrealu. „Nepamatuju si, že by si klub vyhlédl takhle dva hráče. Kluci by z toho měli udělat plus,“ říká jejich explzeňský kolega Jakub Kindl. „Můžou pokecat česky. Před buly se jednoduše poradí, jak vyřeší situaci. Jsou to maličkosti, které pomůžou,“ doplňuje jednatřicetiletý bek, jenž v NHL odkroutil 331 duelů.

Plzeňské duo včera v Přerově zakončilo týdenní reprezentační kemp, na němž pokyny nového kouče Miloše Říhy poslouchal i Filip Pyrochta. Dvaadvacetiletý bek se o nesnadnou misi – prosadit se do kádru pro NHL – pokusí v Nashvillu.

Zkušený Kindl zámořským zelenáčům radí: „Leťte do Ameriky co nejdřív!“ Čili v nejbližších dnech. Zhruba za dva týdny startují hlavní kempy týmů před říjnovým začátkem NHL. „Je dobré se zapojit do přípravných minikempů, na které se slétají i stabilní hráči,“ vykládá bývalý bek Floridy a Detroitu. „Trenéři vás už po očku sledují. Velice dobře si pamatuju, jak Mike Babcock sedával v hledišti a pozoroval, kdo už se připravuje.“

I taková „hujerovská“ vychytávka může přispět k nárůstu počtu Čechů mezi elitou, v níž dominují zámořští a švédští zadáci. „V téhle době se žádá po obráncích, aby uměli zařadit dvojku, vyvezli puk a dobře bruslili,“ líčí Kindl.

I to byly vlastnosti, které například zaujaly Edmonton při angažování Jakuba Jeřábka. „Není to sice hráč mezi TOP 4 beky týmu, ale jeho předností může být konstruktivita,“ napsal reportér David Staples z Edmonton Journal. „Moc se těším. Tým je skvělý, mladý, rychlý a útočně laděný,“ dodává Jeřábek, jenž si v červnu jako náhradník s Washingtonem potěžkal bájný Stanley Cup. Na podobně opojné chvíle čeká klub z Alberty už 28 let. Třeba jim k nim přispěje blonďák z Plzně.