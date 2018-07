Mlč a makej, říkal si. Teď Jeřábek v NHL vyhlíží nový klub

„Bylo to trošku těžší,“ přikývne. „Když jsem chtěl být uražený, říkal jsem si: Hele, mlč! A makej! Víš, kolik kluků by si to s tebou chtělo vyměnit?“

I proto, že český reprezentant nezasáhl do finálové série proti Las Vegas a za Capitals (kvůli tomu, že ročník odstartoval v Montrealu) neodehrál ani požadovaný počet zápasů v základní části, jeho jméno se neobjevilo mezi vítězi Stanley Cupu.

„Ono vás nemrzí, že nejste napsaný na podstavci. Spíš štve, že jste toho neodehrál víc,“ vykládá Jeřábek. „V play off jsem byl na začátku u dvou hloupě prohraných zápasů (s Columbusem), potom se změnila sestava, tým začal fantasticky šlapat a nebyl důvod do toho zasahovat.“

Vlastně závěr sezony jen vykresluje, jak neobyčejně divoký byl jeho první rok za mořem.

„Farma, potom NHL, trejd z Kanady do amerického týmu, který má velké ambice. Pak play off, finále a ještě být u toho, když se vyhraje. Nevím, jestli šlo zažít víc,“ uvažuje sedmadvacetiletý bek, jenž na sebe upozornil vyvedenou roční štací v ruském Viťazu Čechov. Na debut v NHL se v dresu Canadiens načekal do listopadu.

„Když mě zpočátku poslali na farmu, telefonátů z Ruska nebylo málo,“ vzpomíná plzeňský rodák. „Všem jsem ale říkal, že jsem do zámoří kvůli něčemu přišel a nebudu utíkat.“

V Montrealu poznával, že je hokej náboženstvím. „Když jsme tam potom přijeli s Washingtonem a šli jsme na večeři tři Češi a tři Rusáci, rozběhl se za námi dav třiceti lidí,“ pokračuje Jeřábek. „Respektive hlavně za Ovečkinem,“ usměje se. Nejen s ruským kanonýrem po únorové výměně ve Washingtonu sdílel šatnu.

„Když to řeknu blbě, byl jsem spíš pojistka, kdyby se někdo zranil. Ale věděl jsem, že šanci dostanu,“ podotýká Jeřábek, jenž po zisku Stanley Cupu dostal od klubu fotografie, dres a další upomínkové předměty.

Zřejmě to je poslední spojitost s Washingtonem. Jeřábek čeká v NHL na novou smlouvu a šampioni už mají v obraně přetlak. „Teď podepsali i (Brookse) Orpika. Doufám ale, že v Americe zakotvím,“ poví. „Malinko nervózní jsem, ale bylo mi řečeno, ať nemám strach.“

Jeřábek se tak od pondělka bude chystat s extraligovou Plzní. S ní trénují i brankáři Francouz s Machovským či útočník Kovář s Moravčíkem a Skleničkou, kteří se všichni vydají za moře. „Vlastně tam budu jediný bez práce,“ rozesměje se Jeřábek.