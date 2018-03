Z NHL do Plzně. Nikdo tu nemá protaženou hubu, těší staršího z Kindlů

A přání se mu ve čtvrtek vyplnilo, vítězové základní části vyhráli 5:0. Čtvrtfinálovou sérii Plzeň ovládla 4:1 a po Kometě se stala druhým semifinalistou letošního play off.

Ačkoli 190 centimetrů vysoký čahoun ve slavné NHL odehrál přes tři stovky duelů a dalších dvacet přidal v bojích o Stanley Cup, představují pro něj poslední dny hokejové nóvum.

Jedenatřicetiletý bek po 13 sezonách v zámoří poprvé poznává, co obnáší extraligové play off. „S NHL bych to nechtěl srovnávat. I tady se jde na krev. Každý tým zavádí videa, rozebírají se přesilovky i oslabení,“ říká Kindl.

Rozdíl vidí na stadionech. Ne na tom plzeňském, který mu zázemím připomíná Joe Louis Arenu - dlouholeté sídlo detroitských Red Wings. Ale spíše na tom olomouckém. Ačkoli se při čtvrtfinálových zápasech na Hané přehoupl rok do astronomického jara, na stařičkém zimáku bylo chladno jako v mrazírně.

„To mi ani nepřipomínejte,“ oklepe se účastník světového šampionátu v roce 2014. „Ale nechci to shazovat. Není jednoduché v tom hrát, podmínky jsou pro oba týmy stejné. Přitom to začalo dobře. Na začátku série bylo nějakých 14 stupňů, na zimák jsem šel v lehkém saku a dýchla na mě atmosféra play off,“ líčil Kindl.

Hlavou mu bleskla i slova legendárního Mike Modana, s nímž první rok v Detroitu sdílel šatnu. „Táhlo mu na jedenačtyřicet, mně bylo skoro o dvacet let méně. Říkal nám: Kluci, užívejte si každičkou chvíli, kariéra letí strašně rychle,“ zavzpomínal Kindl, jenž v této sezoně nenašel angažmá v NHL.

Proto v říjnu kývl Plzni, kterou upřednostnil před nabídkami z Ruska. Z Prahy, kde se usadil s kosovskou modelkou Aferditou Dreshaj, to má hodinku autem. Vytáhlého beka navíc lákalo zahrát si v jednom týmu s o pět let mladším bratrem Denisem.

Plzeňský Jakub Kindl slaví gól v síti Litvínova.

„Na zápasy v Olomouci nám dali 30 lístků na celý tým. A s bráchou jsme pobrali skoro polovinu,“ usmíval se člen hokejového rodu z nedalekého Šumperku.

Původně měsíční výpomoc za zraněného veterána Kadlece se Kindlovi protáhla. V Plzni podepsal kontrakt do konce sezony. „V kabině má slovo, kluci ho berou,“ postřehl plzeňský trenér Ladislav Čihák. „Do obrany vnesl klid,“ chválil ho i gólman Miroslav Svoboda.

Prostě oboustranně výhodný kšeft. I díky nenápadnému bekovi se Plzeň řadí k hlavním favoritům na titul. „Nepředbíhejme,“ prohodil Kindl. „Ale není tady nikdo s protaženou hubou, kdo by seděl na střídačce se sklopenou hlavou. Táhneme za jeden provaz.“