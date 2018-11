Sezona je dlouhá, k panice není důvod, říká plzeňský obránce Kindl

„Rozhodují detaily, ty zápasy jsou vyrovnané. Bohužel, nám teď schází kus štěstí. Ale panika v kabině žádná není, k tomu ani není důvod,“ prohlásil po utkání s Brnem obránce Jakub Kindl.

Plzeň tak v tabulce momentálně balancuje na hranici elitní šestky. Páteční duel 16. kola v Praze proti Spartě má odložený až na leden, před reprezentační pauzou ji tak čeká pouze nedělní televizní utkání s Vítkovicemi.

Když ne panika, jaká je teď v kabině nálada?

Lehká frustrace tam určitě je. Ale na druhé straně, zápasy nevypadají tak, že by nás soupeř přehrával, že bychom dostávali nějaké dardy. Rozhodují to maličkosti.

Právě. Nebyl by v tuhle chvíli paradoxně lepší nějaký debakl, po kterém byste si mohli vyčistit hlavy a začít znovu?

Takhle se v tom nemá cenu hrabat. Sezona je dlouhá a je důležité, že hrajeme slušně. Prostě nám to teď nelepí, jak se říká, a štěstí je k nám otočené zády. Vemte si zápas s Kometou. Dali jsme tři tyčky, před jejich čtvrtým gólem do prázdné branky se do toho zapletl čárový rozhodčí, od kterého se puk odrazil přímo k nim...

Fanoušci také sudímu spílali, ani vy jste mu asi neděkovali...

Ale tohle se stát může, bylo to v zápalu hry. Jen to podtrhuje to, co jsem říkal, štěstí nám teď schází.

Loni jste proti Brnu včetně semifinále play off doma ztratili čtyři zápasy z pěti, teď další porážka. Neumíte na ně zahrát?

Je to nejlepší tým ligy, ne náhodou mají dva tituly v řadě. Ale co si pamatuji, všechno to byly hodně vyrovnané zápasy. Je to o detailech a my některé věci musíme řešit jednodušeji. Tak, jak to umí Kometa.

Výjezd do Bolzana Fanoušci Škody chystají autobusový zájezd na úvodní utkání osmifinále Ligy mistrů Bolzano - Plzeň, které se v Itálii hraje v úterý 6. listopadu od 19.45 hodin. Odjezd je v pondělí v noci od zimního stadionu, návrat ihned po utkání v Bolzanu. Cena dopravy okolo 1000 korun, info na mobilu: 606 594 326.

Trenéři proházeli sestavu, všechny útoky nastoupily v novém složení. Bylo těžké si zvykat?

My hráči s tím nemáme žádný problém, jestli někdo hraje v první nebo ve třetí řadě. Lajny chodí na led rychle za sebou, trenéři se nebojí postavit kohokoliv kamkoliv. Měl to být jiný impuls, jít štěstí naproti.

Berete jako výhodu, že po třech porážkách máte v pátek volno, když se zápas na Spartě odložil až na leden?

Někdo má trošku šrámy. Odpočineme si, v tom vidím malé plus.

V neděli vás čekají doma Vítkovice, hned v úterý už nastoupíte v italském Bolzanu k úvodnímu osmifinále Ligy mistrů. Může být i tenhle zápas nějakým odrazovým můstkem?

To je docela daleko, teď vůbec nemá cenu přemýšlet nad Bolzanem. V neděli hrajeme doma extraligu, teď máme před sebou pár dnů tréninku. Zapracujeme, můžeme střílet puky třeba od rána do večera. A uvidíme, co to přinese.