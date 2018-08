Plzeňský obránce Kindl: Mladí kluci se můžou ukázat světu

„Bude to úplně nová zkušenost. Zahrál jsem si za nároďák i v NHL, ale tohle je zase jiná etapa,“ říkal při středečním představení Ligy mistrů v Praze obránce, který od loňského roku hájí barvy extraligové Škody Plzeň.

S ní vstoupí do prestižní soutěže evropských hokejových klubů příští čtvrtek doma proti švýcarskému Luganu.

Jaká jsou tedy vaše očekávání?

Velice se těším, čekají nás velmi kvalitní týmy. Bude to dobrý test. Nejen pro mě, ale i pro celý klub. Poznáme, jak jsme na tom v porovnání s evropskou špičkou.

Plzeň v Lize mistrů Program Plzně ve skupině H Čtvrtek 30. srpna 17 hodin

Plzeň - Lugano Sobota 1. září 16.30 hodin

Plzeň - Jyväskylä Pátek 7. září 18 hodin

Jyväskylä - Plzeň Neděle 9. září 19.45 hodin

Lugano - Plzeň Úterý 9. října 17 hodin

Plzeň - Banská Bystrica Středa 17. října 17 hodin

Banská Bystrica - Škoda Plzeň

Zjišťoval jste si od spoluhráčů, kteří už Ligu mistrů hráli, co to vlastně všechno obnáší? Na co se připravit?

Jo, bavili jsme se o tom s klukama. I cestování k hokeji patří, ale my to zaplaťpánbůh tak hrozné nemáme. I první dva zápasy venku stihneme během jednoho víkendu.

Ve skupině máte Lugano, finské Jyväskyľa a Banskou Bystrici. Zjišťoval už jste si o soupeřích nějaké informace?

Máme finský tým, který minulý ročník vyhrál. To hovoří za vše. Lugano bude taky velmi dobré, Švýcaři hrají na klubové úrovni kvalitní hokej. Nikoho nesmíme podcenit. Bude to dobrý test, ale zároveň také příprava na extraligu.

Je některý z tria soupeřů, na kterého se zvlášť těšíte?

Zatím jsem to moc neřešil, ani na sestavy soupeřů jsem nekoukal. Až příští týden se začneme soustředit nejprve na Lugano.

Začínáte dvěma zápasy doma. Berete to tak, že můžete lidi trochu navnadit před extraligou?

Možná se to tak dá brát. Ale naši fanoušci byli v minulé sezoně perfektní, většinou se vyhrávalo, lidi v Plzni hokej bavil. Věřím, že na to navážou i teď v Lize mistrů. Snad budou na novou sezonu stejně nadšení.

A co vy? Jste připravení?

Odehráli jsme pět zápasů, ale při vší úctě k těm soupeřům, nedosahovali takové kvality, jaká nás teď čeká v Lize mistrů. Trénujeme ale kvalitně. Myslím, že i ostatní kluby jsou na tom podobně.

Postavilo před vás vedení v Lize mistrů konkrétní cíle?

To je otázka spíš na trenéra. Rozhodně to ale nebereme tak, že se půjdeme jen vyprdět a jen tak si zahrát. Pořádně se na to připravíme. Je to dobrá zkušenost, hlavně pro mladé kluky a tu střední generaci. Můžou se ukázat světu. Po téhle stránce se mi Liga mistrů jeví jako dobrý nápad.