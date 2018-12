Kindlův plán: Postup v Lize mistrů a návrat do hokejového nároďáku

„Těším se moc. Vždycky jsem byl pyšný, když jsem za nároďák mohl nastoupit,“ hlásí 31letý Kindl, který má na kontě i 351 utkání v NHL za Detroit a Floridu.

Škoda vs. Skelleftea boj o semifinále Ligy mistrů Úterní odvetný zápas čtvrtfinále CHL mezi hokejisty Škody a švédským Skelleftea AIK v plzeňské Home Monitoring Areně začíná v 17 hodin. Úvodní duel na severu Evropy skončil minulý týden remízou 3:3. „Uvidíme, jestli budou k dispozici Kvasnička s Pourem, kteří se chystají na MS do 20 let. Ale jinak nasadíme nejsilnější sestavu a na zápas se moc těšíme. Skelleftea má skvělé hráče a hodně kvalitní tým, ale pokusíme se uspět,“ uvedl plzeňský kouč Ladislav Čihák.

Na pondělním srazu v Praze ještě chyběl. Kouč Miloš Říha jej stejně jako útočníka Milana Gulaše uvolnil Plzni na dnešní odvetu čtvrtfinále Ligy mistrů, v níž Škoda od 17 hodin nastoupí proti švédské Skelleftee.

Před týdnem ve Švédsku jste kvůli lehčímu zranění scházel. Jak vidíte šance do odvety?

Kluky jsem sledoval a odvedli tam velice dobrou práci. Po remíze 3:3 je vše otevřené. A my to rozhodně nepůjdeme jen tak nějak odehrát, to nepřipadá v úvahu. Dostali jsme se v Lize mistrů daleko a všichni se porveme o další postup.

Možná je to životní šance, dostat se mezi poslední čtyři, že?

Liga mistrů je zpestření sezony. Ale to neznamená, že ji bereme na lehkou váhu. Pro naše mladé kluky, kteří se někdy v kariéře chtějí podívat do světa, je to skvělá šance ukázat se. A je skvělé, že nám to v soutěži klape od prvního zápasu.

Jak těžké ale bude postoupit?

Skelleftea má výborný mančaft, je v něm spousta reprezentantů. Ale kluci ve Švédsku ukázali, že se s nimi můžeme o postup poprat.

Nastoupit může také útočník Jan Kovář. Je jeho příchod pro tým velkou vzpruhou?

To je jasné, hráče jako je on by chtěl mít v mužstvu každý.

V neděli jste zvládli západočeské derby proti Karlovým Varům, poprvé od konce října jste doma získali tři body. Pomohla výhra 6:3 týmu i psychicky?

Určitě, já v to doufám. Nastříleli jsme konečně víc gólů, vyhrávat na jeden nebo dva je velice těžké. Věřím, že to z nás teď spadne a sebevědomí půjde nahoru. A ten výsledek byl povzbuzující právě i směrem k úterní Lize mistrů.

Jak jste si vůbec své první derby na plzeňském ledě užil?

Moc. Atmosféra byla parádní. Doma se nám letos zatím moc nedaří, o to jsme raději, že jsme vyhráli. A ani si nepamatuji, kdy jsme dali v lize doma naposledy šest branek.