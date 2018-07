Ztráty zacelíme, tým má na to, aby se zlepšoval, věří plzeňský bek Kindl

„Už je to skoro měsíc. Skvělý pocit, svatba pro mě byla nová zkušenost. A já doufám, že na mě bude mít dobrý vliv. Spadlo to ze mě, teď už se můžu soustředit jen na hokej a na Plzeň,“ usmívá se 31letý Kindl.

Rodák ze Šumperka, který má na kontě 351 startů v NHL za Detroit a Floridu, přišel do Plzně v průběhu minulé sezony a s týmem slavil zisk bronzových medailí. Chvíli si vzal čas na rozmyšlenou, ale hned na začátku června podepsal s vedením Škody novou smlouvu, stejně jako mladší bratr, útočník Denis.

Bylo to jednoduché rozhodování prodloužit kontrakt v Plzni?

Nemusím lhát. Mně se tady v minulé sezoně moc líbilo, atmosféra byla skvělá a udělal se kus práce. Myslím, že se nastavila nějaká laťka a ten tým má pořád na to, aby se ještě zlepšoval. Abychom šli zase o další krůček dál. Je tady potenciál. Loni jsme vyhráli Prezidentský pohár, ale to relativně zase tolik lidí nezajímá. Pořádná sezona začíná až v play off. Brali jsme bronz a náš cíl je teď ve vyřazovací části udělat zase o něco lepší výsledek než loni.

Obrana však doznala hodně změn. Sklenička s Moravčíkem se poperou o šanci v Montrealu, skončil zkušený kapitán Kadlec. Bude složité je nahradit?

Odešli nám velice perspektivní hráči. Skléňa s Morou patřili mezi naše velké opory, to si nebudeme nalhávat. Ale mají otevřené dveře do NHL a já jim jenom přeju, ať jim to tam vyjde. K tomu skončil Káca, obrovská zkušenost a osobnost. Je to ztráta. Ale myslím, že to zvládneme.

Obrat. Centr Preisinger podepsal novou smlouvu Už se zdálo, že po třech sezonách se tohle pouto přetrhne. Hokejovému útočníkovi Miroslavu Preisingerovi v Plzni skončila smlouva, klub mu novou nenabídl. Jenže po čtvrtku je všechno jinak. Sedmadvacetiletý centr, který v dresu Škody dosud odehrál 150 zápasů s bilancí 12 gólů a 28 asistencí, se s vedením klubu dohodl na nové smlouvě.

„Vyskytly se nějaké problémy se zdravotním stavem Ryana Hollwega a po odchodu Filipa Přikryla do zámoří jsme chtěli ještě doplnit kádr. Miro u nás tři roky byl a odvedl velmi solidní práci, je platným hráčem pro defenzivní práci i do oslabení. Spolupráci sám uvítal a je rád, že bude opět součástí našeho týmu,“ uvedl Tomáš Vlasák, sportovní manažer HC Škoda. Bratislavský rodák Preisinger s Plzní vybojoval dvě bronzové medaile. V minulosti dvě sezony strávil v kanadské juniorské soutěži v týmu Sarnia Sting. Působil i v mateřském Slovanu, s nímž vyhrál slovenskou ligu a okusil KHL ve Skalici a Banské Bystrici.

Vy s Peterem Čerešňákem byste měli být hlavními tahouny plzeňské defezivy, k tomu vytáhnout mladé. Berete tuhle roli?

Uvidíme až po prvním zápase, jak nám to v obraně bude šlapat. Jsou tady Kaňour (Kaňák) s Kvasňou (Kvasničkou), velice perspektivní kluci, kteří už do toho naskočili loni či předloni. Z Budějovic přišel Vrábla (Vráblík), který na jaře naskočil v play off do rozjetého vlaku a zvládl to parádně. Nebyl vůbec v jednoduché situaci, dobře to znám ze své zkušenosti. Takže věřím, že ztráty zacelíme.

Loni jste přišel v rozjeté sezoně, teď jste s týmem od prvního tréninku na ledě. Je to výhoda?

Určitě. Já si vlastně ani nepamatuju, kdy jsem byl od 24. července na ledě s mančaftem. Jsem rád, že můžu být od prvního dne s klukama na ledě i v kabině. Máme dva měsíce na to, abychom se připravili na první ostré vhazování.

Jak zvládáte ty první tréninky?

První dny jsou pokaždé nejhorší, každý si musí osahat nové brusle, hokejky, je to jedno s druhým. Pár dní to všem potrvá, ale tak to chodí, není to nic nového.

Suchou přípravu jste odtrénoval v Americe. Jak probíhala?

Nějaké roky jsem odehrál ve světě a tam to funguje výhradně na principu, že se každý připravuje sám. Já jsem byl v dennodenním kontaktu se svým kondičním trenérem Markem Všetíčkem, pracovali jsme tvrdě a udělali po svatbě i super kemp v Americe. Příprava probíhala bez problémů.

A zapojil se do ní i bratr Denis, se kterým vás čeká další sezona v jednom klubu.

Je to tak. Právě proto, že jsem se 29. června ženil, přiletěl za mnou brácha na svatbu. A pak jsme spolu naskočili do IMG kempu v Bradentonu na Floridě. Byla to super zkušenost.