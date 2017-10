Jakub Kindl: Bratr mi nic neporadil. On skoro vůbec nemluví

„Zahrát si s bráchou, to se nestává každý den. I tohle byla věc, která mě hodně lákala. Vážím si té možnosti, kterou mi Plzeň dala,“ svěřil se 30letý Jakub Kindl, který má na kontě 351 utkání v NHL v dresech Detroitu a Floridy.

Po minulé sezoně však zůstal bez angažmá, vrátil se do Evropy. A po čtyřech letech okusí extraligu.

Vzpomenete si, kdy jste českou nejvyšší soutěž hrál naposledy?

Určitě to bylo ve výlukové sezoně 2012/13, kterou jsem odehrál v Pardubicích. Ale proti komu byl ten poslední zápas, to už nevím.

Teď vás Plzeň angažovala na měsíční zkoušku, máte nahradit zraněného kapitána Kadlece. Je složité začít už v rozjeté sezoně?

Ve středu jsme si s Plzní plácli, naskočil jsem do rozjetého rychlíku. Je to pro mě nová zkušenost. Ale už jsem chtěl hrát hokej, to čekání bylo hodně dlouhé. Věřím, že mi to kluci ulehčí tím, že se tady jede na vítězné vlně, tým hraje v pohodě. Vždycky je jednodušší naskočit do týmu, který vyhrává.

Řešíte teď, co bude za měsíc?

Vůbec, o tom se budeme bavit až za ten měsíc. Půjdu den za dnem, trénink od tréninku, zápas po zápasu. Teď se budu snažit, abych byl týmu platný co nejvíc. Co bude dál, se uvidí. Třeba klub nebude spokojený a sbalím se, třeba z toho může být celá sezona v Plzni.

Co vám radil bratr Denis, který Škodu posílil v letní pauze?

Právě že on moc nemluví, takže mi skoro nic neporadil... (smích)

Sám říkáte, že zápasů jste viděl dost. Co vás v Plzni čeká?

Viděl jsem skoro všechny, hlavně ty domácí. Sedět pod kotlem plzeňských fanoušků bylo velice příjemné, ta atmosféra byla neskutečná. Plzni se daří, kluci fárají. Já si musím rychle zvyknout. Denně jsem byl na ledě, trénoval s kondičním koučem. Ale to zápasové zatížení ničím nahradit nejde. Jeden, dva zápasy si to bude sedat, ale pak už bych chtěl být tam, kde si představuji. Nějaké zkušenosti mám a věřím, že se s tím srovnám rychle.

Víkend strávíte s týmem na Moravě, i to pomůže lépe zapadnout a nasát chemii v kabině?

Myslím, že nebude problém zapadnout. Nějaké kluky znám, buď z předchozích angažmá nebo z reprezentace. Hlavně už se nemůžu dočkat, kdy to konečně začne.