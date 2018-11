Kovář: Když chytáte před nejlepším publikem, jste na chvíli hrdý Čech

I proto zápas dochytal, byť na konci byla prohra 2:3 a do tabulky turnaje Karjala nula bodů.

Takže jste si utkání protrpěl?

Ano, cítil jsem se úplně hrozně. Po tom, co jsem měl loni dost nepříjemné zranění, se mi to dnes vrátilo. Po první třetině jsem nemohl stát na bruslích, takže hlavně zpočátku jsem si zápas moc neužíval. Ale jinak to bylo z naší strany dobré, bohužel jsme měli trošku smůlu. Druhý gól padl ze střely, která ani nebyla nebezpečná, jen ji někdo tečoval. To nás trochu vykolejilo, pak přišla třetí branka a spadli jsme dolů. Zvedl nás náš gól a chybělo štěstí, abychom ve třetí třetině vyrovnali.

Zvažoval jste, jestli do utkání kvůli zranění vůbec nastoupit?

Já jsem do toho chtěl jít, čekal jsem, že to odejde. Bohužel se to v první třetině zhoršilo a už jsem byl připravený, že budu střídat. Naštěstí mi ta injekce nohu umrtvila, tak jsem si řekl, že budu pokračovat dál.

Pokračovat bude i v turnaji Karjala?

Budu. Doufám, že až se zítra probudím, nebudu mít opuchlou nohu, abych ji nemohl dát do brusle.

Co jste říkal na atmosféru na stadionu?

Skvělá, skvělá! Hala už sice není úplně komfortní, ale má obrovské kouzlo. A když přijdou fantastičtí čeští fanoušci, tak tomu dodají šmrnc. Já jsem posledních deset minut doufal, že vyrovnáme a že si to se Švédy rozdáme v prodloužení. Lidi by si dneska zasloužili zařvat si po vítězství. Je mi líto, že musí domů s prohrou. Běhal mi mráz po zádech. A fakt jsem myslel jen na to, aby fanoušci byli po zápase spokojení.

To zní úžasně.

Domácích utkání jsem s nároďákem moc nechytal a je to obrovský svátek. Škoda, že těch zápasů není víc, protože když děláte svoji práci před nejlepším publikem na světě, je to nejvíc, co může český sportovec zažít. Je to jiné, než když pak hrajete před poloprázdným hledištěm ve Švédsku, Finsku. Když hrajete před plnou halou, jste zase na chvíli hrdý Čech.

Ukázali Švédové technickou vyspělost, když své velké šance proměnili?

Je to o tom, jak to trefili. My jsme udělali nešťastné chyby, které kdyby se nestaly, tak byl zápas jiný.

Ale oni ty chyby neudělali.

To je jedna věc. A druhá - může to znít jako výmluva - byl tu od páté minuty každé třetiny špatný led. A je možné, že v těchto rozehrávkách nám zrovna přeskočil puk špatně, což se jim naopak nestalo. Jsou to věci, které zápas mohou ovlivnit. Může za to i 10 tisíc skvělých fanoušků, kteří tady udělali peklo. A to mělo vliv na led.

Mimochodem v pondělí jste popisoval, že si kouče Říhu pamatujete jako toho, který od druhé třetiny stává u mantinelu, otevírá hráčům dvířka a křičí na rozhodčí. A hle - byl to zase celý on, že?

Přesně, jak jsem si ho pamatoval. A proč ne, jsou to emoce a trenér to prožívá tímto stylem. Není jediný trenér, který běhá dopředu. Měli jsme kouče, kterým bylo vyčítáno, že tam stojí stejně, ať se vede či prohrává. Teď máme trenéra, který to víc prožívá. Takhle to je, takhle to bude a uvidíme, jaké budeme mít výsledky.