Tituly byly krásné, ale chtěl jsem jít do světa, říká obránce Krejčík

„Pořád jsem měl v hlavě, jestli zůstat, nebo odejít. Nakonec jsem se rozhodl pro změnu, nabrat svěží vítr a vyrazit někam do světa,“ řekl 27letý Krejčík.

Jaká byla vaše cesta k přestupu?

Už v průběhu mistrovství světa a dál po skočení sezony jsme řešili odchod do Ruska. Nabídku z Finska jsem měl mezitím na stole asi měsíc a půl, ale pořád moje kroky asi chtěly víc směřovat do Ruska, a tak jsem čekal, jak se to vyvine. Nakonec to bohužel nedopadlo.

To byl ruský klub z KHL, nebo slovenský klub?

Ruský klub.

Všeobecně se mělo za to, že váš odchod z Komety je možný ve stanovené lhůtě do konce června. Proč se protáhl skoro do půlky července?

Pan Zábranský je strašně fér člověk, tímto bych mu chtěl poděkovat. Nějaké datum neřešil. On mi to přál, domluvili jsme se takhle.

Preferoval jste přestup před setrváním v Brně?

Samozřejmě jsem zvažoval, jestli nezůstat, protože to, co jsme dokázali v Brně a jaká rodina se tam v Kometě vytvořila, to jsem ještě nikde nezažil. Hodně mi to tam přirostlo k srdci a přemýšlel jsem o tom. Ale když jsem si to zhodnotil, tak dva tituly za sebou je něco neuvěřitelného, samozřejmě může přijít i třetí v řadě, ale mým cílem bylo zkusit něco jiného.

Nedávno jste se ženil, to vás doma neudrželo?

(s úsměvem) Řešili jsme to doma s manželkou. I ona byla pro zase někam vyrazit. V tomto já mám velkou podporu. Manželství nehrálo roli v tom, že bych zůstal v Česku.

Před pár týdny Rauma zkoušela vašeho brněnského spoluhráče Tomáše Vincoura a po týdnu zkoušku ukončila bez dohody. Vás testovat nechtěla?

Mě brali rovnou. Domluvili jsme se na ročním kontraktu bez zkoušení.

Proč nakonec jdete právě do Finska?

Zase je to něco nového. Navíc moc jiných variant do zahraničí jsem neměl. I ten velký zájem z Raumy mě oslovil.

Berete to tak, že dva roky na jednom místě jsou pro hokejistu dost?

Těžko říct, každý to má jinak. Myslím si, že to, co se dokázalo v Brně, se bude těžko překonávat. Leda by se tam vyhrál ještě třetí titul, což je klidně možné, protože tým tam bude zase dobrý. Pro sebe jsem si řekl, že to chce zase něco jiného. Zase tu moji kariéru trochu okysličit.

Vzpomínat na Kometu budete zjevně v dobrém.

Není tam nic, co by bylo špatně. Od prvního dne mě to tam strašně bavilo, od prvního člověka po posledního jsou tam super lidé. Určitě se tam rád vrátím, pokud bude ta možnost. Jak fanouškovskou základnou, tak partou kluků, která se tam sešla, je Kometa unikátní. Jinde jsem to nezažil.

Plánujete v Brně s kamarády rozlučku?

(úsměv) To se asi úplně nedělá. Chystám se tam, řekneme si čau. Popřeju klukům hodně úspěchů do nové sezony.

Jak po sezoně, zakončené na mistrovství světa, dobíjíte baterky?

Už pět týdnů trénuji. Nějaké tři týdny jsem měl volno, ale teď už jsem zase v zápřahu.

Volíte jiný typ tréninku na bruslařsky náročnou finskou soutěž?

Řekl bych, že zrovna v bruslení problém nemám, takže věřím v to, že mi to nebude dělat obtíže. Jinak si nemyslím, že je potřeba dělat něco jiného.

Co od Finska čekáte?

Kvalitní ligu. Zase budu muset dokázat, že roli, kterou oni chtějí, abych tam hrál, zvládnu zastat. A třeba taky to, že mě to posune někam dál.

Z toho mi plyne, že tam nejdete hrát do třetí obrany.

(úsměv) Neměl bych, ale nic nemáte nikde zadarmo. Všude si to musíte odehrát a vybojovat.