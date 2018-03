Proč ubývá českých hokejistů v cizině? Asi jsme pohodlní, dumá Krejčík

„Bylo by hezké zůstat na jednom místě deset let, ale mě prostě baví zkoušet nové věci,“ poví hokejový dobrodruh Jakub Krejčík, jenž od loňska obléká dres Komety.

I díky jeho perfektním výkonům v play off se pod Špilberkem slavil titul. Letos zahájili Brňané pouť za zlatou obhajobou slibně, ve čtvrtfinále dvakrát přetlačili Vítkovice (3:2 v prodl. a 3:2) a o víkendu mohou ve vypjaté sérii soka dorazit.

Ale zpět ke Krejčíkovi, jehož příběh vlastně vyvrací tvrzení reprezentačního kouče Josefa Jandače, který několikrát zopakoval: „Češi dozrávají později, až někdy kolem pětadvaceti. A nikdo mi to nevymluví.“

Krejčík pokývne hlavou, ale vzápětí namítne: „Každý to má jinak, ale nemyslím si, že vyspíváme až někdy před třicítkou. Spíš je to o tom, že jsme pohodlní. Kluci se bojí, vybojují si pozice v áčku a je pro ně otázkou, jestli se jim chce riskovat jinde ve světě.“

Možná i proto byste na rozdíl od minulých let dnes spočítali české vyslance v nejvyšší švédské či finské soutěži na prstech jedné ruky (ve Finsku nastupují Hrachovina, Koblížek a Šulák, ve Švédsku Kaše).

„Asi jsme tam nezanechali dobrou vizitku,“ pousměje Krejčík, jenž dvě sezony hrál v Örebro. „Velký prostor tam dávají mladým klukům. Když se podíváte na věkové průměry týmů, pohybují se kolem 25 let. A když přijde cizinec, je to Kanaďan.“

Právě na severu Evropy sám na sobě pociťoval jakousi „českou pohodlnost“ a jen zíral, když se jeho mladí spoluhráči po tréninku automaticky zavírali v posilovně.

„To já jsem byl takový líný typ, zpočátku se mi moc nechtělo a raději jsem si zahrál fotbálek,“ poví upřímně český zadák. „Ale když vidíte, jak všichni makají, je vám to blbé. Co se tam mladým řeklo, to udělali a nesnažili se to nějak obcházet. Soutěž taky byla fyzicky náročná a já se naučil, že bez toho ten hokej nejde.“

Sešívaný sparťan, slyšel v Brně

Ze Skandinávie se předloni vydal do Medveščaku Záhřeb, který tehdy válčil v KHL. „Život tam byl výborný - historické město, které mi trochu připomínalo Prahu. Ale hokejově? Podle mě tam nic takového nemělo vzniknout,“ tvrdí Krejčík o klubu, který se po čtyřletém soužení v KHL vrátil do rakouské EBEL.

„To je pro klub maximum. Není tam přizpůsobená logistika, zázemí, stadion je starý. Měli jsme kabinu a to bylo vše. Žádná posilovna, žádné místo na rozcvičení,“ líčí Krejčík.

I proto loni v poslední den přestupního termínu kývl Kometě, v níž mu noví parťáci v žertu říkali „sešívaný sparťan s modrobílou krví“.

V Brně si ale libuje, volno často tráví se „sousedem“ a spoluhráčem Martinem Nečasem. „S přítelkyní se ho snažíme nějak zabavit, aby se neunudil,“ vtipkuje Krejčík.

Pohodu si přenáší i na led, v základní části byl se 35 body druhý nejproduktivnější borec mistrů z Brna. „Všichni mi vyčítali, že málo střílím, letos jsem házel puky víc i z míst, kdy to nebylo na střelu,“ povídá Krejčík, jenž se řadí k nejlepším bekům celé extraligy.

Olympijská pozvánka ho však minula. „Lhal bych, kdybych řekl, že mě to nemrzí,“ přizná. Teď tak bojuje o to, aby zklamání přelepil zlatou radostí. Loni už ji zažil.