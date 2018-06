Lauko ve stopách Růžičky. Gratuloval mi i Pastrňák, pochlubil se útočník

Olympijský šampion Růžička působil v Bostonu v letech 1990–93, ve své druhé sezoně se blýskl 39 góly a 75 body. 18letý talent zatím řeší, zda půjde do zámoří rovnou, nebo ještě bude růst u Pirátů.

„Už jsme se o tom bavili a shodli jsme se, že bude lepší, když zůstanu v seniorském hokeji,“ tvrdí pro pirátské internetové stránky Lauko. „Pokud bych hned podepsal smlouvu s Bruins, nejspíš bych šel na farmu, jinak bych měl hrát v Evropě, kde je mojí prioritou Chomutov.“

Lauko se teď snaží blýsknout na kempu nováčků, kde se až do pátku ukazuje mezi dalšími 15 útočníky. „Máme i trénink s Navy Seals,“ jmenoval speciální jednotku námořních sil Spojených států amerických.

Na Development Campu je také obránce Daniel Bukač, mostecký rodák a bývalý Pirát. „Známe se od raného dětství, hráli jsme spolu, když nám bylo osm let,“ připomněl Lauko. Průvodce jim dělá brankář Daniel Vladař, další Čech na kempu.

Jakub Lauko slaví se spoluhráči na střídačce gól v zápase s Finskem.

V Bruins jsou i zvučná česká jména, Davidové Pastrňák a Krejčí patří mezi útočná esa. „Jsem jejich velký fanoušek, jsou úžasní hráči. Doufám, že se jednou potkáme ve stejném týmu,“ přeje si. S Pastrňákem má společného agenta, ale nemluvili spolu. „Nechci ho otravovat, maximálně kdyby se ozval sám. Ale poslal mi gratulaci, napsali i bývalí chomutovští hráči Milan Kostourek, David Hruška nebo Radek Duda.“

Draft v Dallasu si užil s rodiči, jeho táta Roman je vedoucím mužstva Pirátů, za které už dva roky válí v extralize. „Hodně to se mnou prožívali. 1 .kolo byla velká show a všichni jsme si ho užili, rodičům jsem překládal. Doufal jsem, že mě vyberou na začátku 2. kola, v jednu chvíli jsem byl i naštvaný, že to nevyšlo. Ale pak přišla velká úleva, když mě vzal ve 3 .kole Boston. Nakonec to byl jeden z nejlepších dnů v životě.“

Čím zaujal? „Rychlostí, energií, obětavostí, střelou. Je první, když se forčekuje, dobře pokrývá led,“ vyzdvihuje mladíkovy přednosti generální manažer Scott Bradley. „Musí ještě na pár věcech zapracovat, jako je rozdělování puku v závislosti na tom, jestli hraje křídlo nebo centra. Potřebuje zesílit, ale testovali jsme ho a jeho skoky do výšky i do dálky jsou dobré.“

Sám Lauko, účastník mistrovství světa juniorů, tvrdí: „Můžu říct, že jsem jeden z nejrychlejších hráčů na draftu. Rychlostí chci Bostonu pomoct. Mám dobrou defenzivu a střelu, ale slabinou je skórování, zahodil jsem spoustu šancí.“ Přesto se stal nejmladším chomutovským střelcem v extralize: trefil se v 16 letech, 7 měsících a 21 dnech.