Lauko se poradil s Dudou, pak se upsal Bostonu a odešel do juniorky

„Mrzí mě, že klukům už nemůžu pomoct v těžkém období, ale věřím, že se to obrátí,“ napsal osmnáctiletý Lauko na svůj Instagram.

Piráti jsou po šesti kolech v extralize bez bodu poslední, návrat Lauka byl jednou z možností. Takhle jim na dálku vzkázal: „Chtěl bych poděkovat Pirátům, všem trenérům, všem spoluhráčům a všem lidem z klubu za skvělých 16 let plných zážitků, vítězství i porážek. Za šanci hrát extraligu od šestnácti let. Jednou se vrátím.“

Svůj autogram vložil na tříletý nováčkovský kontrakt. V NHL by podle serveru capfriendly.com vydělal 925 tisíc dolarů ročně, z čehož desetina je podpisový bonus, na farmě v Providence by to dělalo 70 tisíc dolarů.

Lauka však Bruins poslali do klubu Rouyn-Noranda Huskies v juniorské soutěži QMJHL.

„Návrat do Evropy by znamenal nepodepsání smlouvy,“ vysvětlil na pirátském webu Lauko, proč padl Chomutov. „Asi nejvíc mě ovlivnil víc než hodinový rozhovor s Radkem Dudou. Po něm jsem začal přemýšlet úplně jinak,“ jmenoval hráče s visačkou rebela, který v zámoří jako junior sám zářil.

V QMJHL bude Lauko hodně vytížený. „Mám hrát 25 minut za zápas, přesilovky i oslabení. Chtějí na mně stavět a jsou tam skvělí lidé,“ zjistil Lauko.

„Boston chtěl, abych měl co možná nejofenzivnější roli. Vedení klubu má velké ambice, tajným snem je zahrát si Memorial Cup,“ zmínil turnaj vítězů tří kanadských juniorských soutěží.

Na kempu se Laukovi dařilo, ve dvou zápasech vstřelil dva góly. Pak ho zastavilo zranění kolena z tréninku.

„Po utkáních s Washingtonem jsem ale věděl, že mě klub podepíše. Jsem z toho nadšený. Nemůžu se dočkat sezony s Huskies,“ napsal Lauko na Twitter. „Nemůžu být šťastnější. Jsem Bruins velice vděčný. Jsem pyšný.“

Za Chomutov zvládl v extralize 85 zápasů, získal 14 bodů.