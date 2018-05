Bronz Laukovi utekl už podruhé: Zklamal jsem, sypu si popel na hlavu

Vyhrál se třemi góly a třemi asistencemi bodování týmu, patřil mezi nejzkušenější tahouny, i proto českého útočníka tak mrzí, že medaili pro svou zem nezískal (Češi v zápase o bronz prohráli se Švédskem 2:5 - pozn. red.). Viní trochu sám sebe.

Jak jste si užil turnaj?

Byla to zase jiná zkušenost, protože jsme takhle dlouho s kluky ještě nebyli. Parta byla super, utvořili jsme tým, jen trochu kazí dojem nezískaná medaile. Ale čtvrté místo je stejně dobré.

Přijde vám, že jste uspěli, nebo ne?

Čtvrté místo úspěch je, ale za celý turnaj jsme vyhráli jen dva zápasy, takhle medaili očekávat nemůžeme.

Potvrdilo se tedy, že o úspěchu rozhoduje čtvrtfinále?

Určitě, proti Kanadě jsme šli v roli outsidera. Potvrdilo se, že to funguje, když jdeme na soupeře bez očekávání a tlaku. Bohužel v semifinále a v zápase o bronz jsme stejný výkon nepodali, moc šanci na výhru jsme neměli.

Chyběla vám energie?

Energie nebyla, ale na to se nejde vymlouvat. Nebyla tam ani obětavost, taková bojovnost jako ve čtvrtfinále. A nevím, čím to bylo. Přitom jsme do těch zápasů chtěli vstoupit stejně, připravovali jsme se na to.

V čem byla síla týmu?

V partě, všichni kluci tam jsou super, každý se baví s každým, vzájemně se respektujeme, to je hlavní. Po hodně špatné základní skupině jsme se semkli a urvali to.

Proč jste měli problém se střílením branek?

S tím bojujeme tři roky, co jsme pohromadě. Máme hodně šancí, ale góly nedáváme, neproměňujeme ani velké šance. Nikdo u nás není čistě kanonýr, vždy jsme se o góly dělili. Možná to uškodilo.

Přesto je váš ročník úspěšný, čtvrté místo na mistrovství světa, stříbro z Memoriálu Ivana Hlinky...

Je to trochu paradox, až se na to podívám později zpětně, bude to super. Ale speciálně pro mě to je velké zklamání, když jsem byl letos na mistrovství světa dvakrát čtvrtý (Jakub Lauko prohrál i lednové utkání o bronz na šampionátu dvacetiletých, pozn. redakce).

A jak byste ohodnotil vlastní výkon?

Myslím, že jsem odehrál dobrou základní skupinu, ale v play off jsem se nedostal ke své hře, nebyl jsem oporou, což se ode mě očekávalo. V tom si trochu sypu popel na hlavu.

Proč to nešlo?

Těžko říct, osobně mi play off nesedlo, hrál jsem špatně, nedával jsem šance, to se ode mě taky očekává.

To by o sobě mohl říct každý z týmu.

Určitě. Ale vím, že to na mně trochu stálo, v tom jsem zklamal.

Vidíte to až takhle pesimisticky?

Já jsem teď trochu rozladěný, za nějaký čas to určitě budu brát jinak.

Máte očekávání směrem k draftu NHL? Možná půjdete v prvním kole.

Dávám tomu volný průběh. První kolo by bylo krásné, ale jsem realista a nechci být domýšlivý nebo zbytečně optimistický.