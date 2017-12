Jakub Lev po výhře na Spartě: Daří se mi, tak třeba přijde nominace

Jak zápas hodnotíte?

Ze začátku byla Sparta lepší, první třetinu jsme za stavu 1:1 přežili, oklepali se a získali náskok. Akorát jsme se nechali hloupě vyloučit, takže do nás pak bušili. Konec jsme ale uhráli v klidu.

Kde se vzala forma? Vyhráli jste čtvrté utkání v řadě.

Předtím jsme taky měli sérii tří porážek, takže jsme ta vítězství někde museli posbírat. Doufám, že to v pátek opět proti Spartě potvrdíme. Každý zápas před Vánocemi je důležitý. Vánoce jsou pak nahuštěné, takže se body moc hodí.

Věděli jste, že na vás půjde mladý gólman Kváča?

Trenéři nám to řekli před zápasem, ale za Hradec minule chytal Pavelka a svým výkonem proti nám udělal první výhru v extralize. My jsme akorát věděli, že do Kváči musíme hodně jít, chodit na brankoviště, abychom ho rozhodili. Ale odchytal dobrý zápas, za góly nemohl, takže si myslím, že zažil solidní start.

Popsal byste oba góly, kterých jste se zúčastnil?

Při tom prvním jsem byl hodně blízko gólmana, tak jsem to dával do horní části, to je pro brankáře z takové vzdálenosti těžké. Při tom druhém v oslabení jsem věděl, že jedu na útočníka, na Reichenberga myslím. A vím, že útočníci nemají obranu tak zažitou, takže jsem věděl, jak na něj.

Vítkovice na hřištích soupeřů posbíraly už 28 bodů, máte nejlepší čísla v extralize, čím to?

Nevím, možná se nám hraje dobře bez tlaku fanoušků, ale spíš se to prostě sešlo. Jdeme tomu naproti

Vy sám máte už 14 gólů, a to jsme teprve před půlkou. Loni jste dal 14 branek celkově.

Mám nějaké přednosti a trenéři chtějí, abych je využil. Plním pokyny a vychází mi to.

Co Bartošák, nepolevil? Předtím dvě čistá konta, dneska dva góly.

Ne, vůbec. Byl fantastický. Jak třeba vyškrábl puk z čáry...

Co kdyby přišel další dárek v podobě nominace do reprezentace?

Vždycky jsem za pozvánku šťastný, vím, že je ve středu tiskovka, tak uvidíme.