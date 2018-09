Emoce zas budou lítat, těší se na start extraligy vítkovický Bartošák

„Na to vše jsme se snažili a snažíme hráče připravit a především v zápase samotném se budeme snažit, aby se hráči plně soustředili jen na hru, na to, co mají hrát, a aby zcela vytěsnili všechny ostatní věci, které s sebou začátek ligy a zápas v takovém prostředí přináší,“ zdůraznil Petr.

„Tak jako v každém zápase budeme chtít vyhrát. Víme o kvalitách soupeře, víme o prostředí, ale náš cíl je jasný. Klíčové bude, abychom se nenechali rozhodit ostatními věcmi - atmosférou, možná spornými výroky, chvílemi, kdy nám to v zápase nepůjde podle představ - abychom se soustředili na svou práci a byli maximálně koncentrovaní.“

Vítkovický trenér by měl mít pro střetnutí v Pardubicích k dispozici kompletní kádr. „Pokud všechno klapne, tak bychom měli do prvního zápasu jít bez zdravotních komplikací. Nějaké otazníky sice jsou, ale věřím, že se to dá do pořádku a budeme stoprocentní. Jsme pozitivně naladění a už se moc těšíme, protože příprava byla dlouhá,“ podotkl Petr.

„Konečně to začne. Zase bude o co hrát,“ usmál se vítkovický brankář Patrik Bartošák. „Už to nebudou jen přípravné zápasy, ve kterých se všechno hlavně ladí. Konečně to bude zase naostro a emoce tam budou lítat. Nejde jen o Pardubice, moc se těšíme na celý začátek ligy.“

V předchozích dvou sezonách načínaly Vítkovice sezonu v domácím prostředí. „Teď si to vyzkoušíme venku. Pro některé z nás to bude zajímavá zkušenost, ale větší roli by to hrát nemělo,“ doplnil Bartošák.

Doma se Vítkovičtí poprvé v sezoně představí v sobotu, kdy od 17.30 nastoupí proti pražské Spartě.

„V neděle a ve svátky budeme hrát od 16 hodin, tentokrát jsme udělali výjimku, protože na první domácí zápas jubilejní devadesáté sezony připravujeme slavnostní úvod - čestné buly vhodí legenda a čestný prezident František Černík, pro fanoušky máme připraveno i speciální zákoutí místo sektoru za brankou hostí. Budou tam i tři vozy, o které se bude po celou sezonu soutěžit,“ řekl prezident klubu Petr Handl.