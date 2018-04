Petružálek: Na rozhodčí neřvu. I díky bráchovi k nim mám respekt

„Před několika roky jsem na sudí změnil pohled,“ uvedl Petružálek. „V životě bych si nevzal jejich dres a nešel pískat ani dorostence. Zkusil jsem si kdysi řídit utkání nějakých šestých tříd a musím říct, že i když to ani nevypadá, jsou tam emoce, všechno.“

Názor na sudí pomohl Petružálkovi změnit i bratr Miroslav, který je hlavním rozhodčím. „Vím, že to rozhodčí mají strašně těžké, tak na ně neřvu. Mají na rozmyšlenou desetinu vteřiny a kolikrát situaci vidí z jiných úhlů. A pořád to jsou lidi. Navíc u nás ani nemají techniku jako v NHL.“

Že by se potkal s bratrem při finále na ledě, nehrozí. „Pro mě i pro něj je lepší, když nebude pískat naše zápasy, stejně jako Litvínova,“ připomněl Petružálek město, v němž oba s hokejem začínali. „Brácha jezdil na play off první ligy, na extraligu už ne. Ale probíráme všechny zápasy, co rozhoduje, a sleduje i ty naše, takže si k tomu vždy něco řekneme.“

Přesto se spolu už jednou potkali přímo v extraligovém utkání. Hned v prvním kole této sezony, kdy Třinečtí prohráli v Brně 4:5 na nájezdy. „To mě potěšilo, ale asi to bylo poprvé i naposledy. Bavili jsme se o tom, že nemá cenu, aby pískal tým, v němž hraju, abychom v Česku nezavdávali důvod ke spekulacím.“ Jakub Petružálek ale tvrdí, že ten zápas v Brně byl pro něj nezapomenutelným zážitkem. „Měl jsem radost, že jsem byl na ledě s bráchou. Někomu se poštěstí, že hraje táta se synem jako u Galvasů, nebo bratři jako u nás Kovařčíci.“

Třinecký útočník přiznává, že o sedm let starší bratr měl na něj v mládí veliký vliv. „Nechci říkat, že mě vychovával, výborně nás vychovali rodiče, ale jednu dobu mě měl na starosti. Rodiče pracovali v horách a my s bráchou zůstali doma. Rodiče byli pět dnů v týdnu pryč, takže jsem musel bráchu poslouchat.“ Jakub Petružálek dodal, že si uvědomil, že nemá cenu se starším sourozencem válčit.

„Měli jsme na zahradě králíky, krůty, všechno a o ně jsme se denně starali. Rychle jsem pochopil, že když mu se vším pomůžu, budu mít více času na zábavu. On mě naučil takový ten řád.“

Takže by se s bratrem nehádal, nerval? „Jo, kdybychom hráli proti sobě, tak by létaly hlavy,“ usmál se. „Ale na rozhodčí neřvu. Díky bráchovi se znám s devadesáti procenty kluků, kteří pískají extraligu. Mám k nim respekt.“

