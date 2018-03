Třinecký Petružálek před sérií s Hradcem: Bude to o gólu, o trpělivosti

Třinečtí hokejisté mají za sebou sedm náročných čtvrtfinálových duelů s Pardubicemi. Volno jim ale nechybí.

„Je dobře, že nemáme velký prostor k oddechu. Lehce jsme zregenerovali a dál jsme v zápasovém kolotoči,“ prohlásil Jakub Petružálek. „Hradec je na tom podobně, také je rozehraný. Zase to bude vyrovnaná série.“

Úvodní semifinále ONLINE Hradec Králové vs. Třinec Sledujte ve čtvrtek 29. 3. od 17:20

Petružálek odmítl, že by Ocelářům pomohl volný den navíc oproti Hradci Králové. „Za den o moc více zregenerovat nestačíte.“

V čem je síla vašeho soupeře?

Hradec má výborného gólmana, hrají suprově a jako Pardubice do obrany. Bude to podobné jako v předešlé sérii. Akorát jsou ještě kvalitnější než Pardubice. Znovu jsme připraveni na sedm zápasů.

Na obou stranách budou hodně zkušení hráči. Co může být rozhodujícím faktorem?

Musíme jít naplno do každého střídání, žádné nesmíme vypustit. A hrát kompaktně pospolu. Pokaždé, když jsme tak hráli, vyhrávali jsme. V momentě, kdy tři hráči dělali něco jiného a nebylo to až tak synchronní, tak jsme neuspěli a dostávali góly. Všech dvacet lidí plus gólman musejí dělat, co mají - to je cesta k úspěchu.

Bude série i o vaší koncentrovanosti a trpělivosti, protože Hradec Králové dobře brání a nedostává moc gólů?

Je to tak. I dodržování taktiky bude rozhodovat. Bude to vždycky o gólu, o tom, kdo bude trpělivější. V play off si ale musí sednout strašně moc věcí, to vám potvrdí každý trenér, každý hráč. Osobně si myslím, že nejtěžší je zvládnout první kolo, protože tam je kolikrát i velká nervozita.

Umí Třinec hrát trpělivě?

To se ukáže. Máme hodně mladých kluků, ale v tom sedmém zápase s Pardubicemi (8:1) jsme ukázali, že můžeme hrát tak, jak si naplánujeme. To nám dodalo docela dost sebevědomí.

Proti Pardubicím to bylo o domácím prostředí. Jak to vidíte nyní?

I v Hradci se bude hrát těžce. Minule doma nám fandové vytvořili výbornou atmosféru, hnali nás, což v play off pomůže. Je to i tlak na rozhodčí, když při nějakém zákroku začne publikum řvát.

S Pardubicemi jste venku vyhrát nemuseli, ale s Hradcem budete muset, abyste postoupili...

Tak musíme, musíme jednu věc v životě, že jo... Ale do karet nám bude hrát i to, že Hradec je pasovaný na mírného favorita. To je pro nás výhodnější.