Potřetí rozpáraný Bishop? Asi nosí masku moc utaženou, přemítá Sedláček

Do konce roku 2009 zbývalo posledních pár týdnů a Sedláček, tou dobou gólmanská kometa české extraligy, stál ve zlínské brance na tréninku.

Náhle se do puku opřel známý bek Tomáš Linhart a tvrdou ranou poničil mřížku Sedláčkovy masky. Ta nadělala na tehdy devatenáctileté tváři značnou neplechu.

Zranění si vyžádalo sedm stehů, navrch se Sedláček potýkal s nepříjemným otokem. Když tedy přijde řeč na úrazy pukem, ví své.

Jakube, jsou podle vás současné brankářské masky bezpečné?

Vždycky jsem si myslel, že bezpečné jsou. Ve srovnání s minulostí to určitě platí. Pak ale vidíte, co se Bishopovi přihodilo, a moc nevíte co říct.

Sám jste podobnou situaci zažil. Co se v roce 2009 stalo?

V mém případě to bylo tak, že jsem měl mřížku masky už maličko poškozenou, takže jsem trochu riskoval a nevyplatilo se mi to. Trefil mě Tomáš Linhart. Od té doby si mřížku kontroluji ještě bedlivěji a při sebemenším poškození ji vyměňuji.

Nebál jste se po takové zkušenosti puku?

Ne, to ne. Člověk je zvyklý, že jednou, dvakrát za trénink do masky dostane. Vyrůstáte s tím, že vás prostě občas puk trefí. Je pravda, že na tréninku sem tam střele uhnete, ale při zápase vás to ani nenapadne, chcete chytit puk.

Dominik Hašek si nechával na hlavu od spoluhráčů na tréninku střílet, aby si chytání helmou nacvičil. Poručil jste si někdy to samé?

Neporučil, nikdy jsem nad tím ani nepřemýšlel. Víte, neznám žádného jiného gólmana a ani jsem o žádném takovém neslyšel, který by si to naordinoval.

Zvažoval jste někdy, že byste chytal s košíkem? Prý jste s ním začínal.

Je to tak, jako malý jsem měl „haškovskou“ helmu s košíkem. Určitě bych se k ní ale nevracel. Říká se, že je méně bezpečná. Ostatně v ní dnes už skoro nikdo nechytá. I malí kluci už začínají v masce s mřížkou.

Čtenáři se občas ptají, zda se může puk dostat skrz mřížku a zasáhnout gólmana, Mžete tento mýtus vyvrátit?

Jistě. Maska je dělaná tak, aby puk mezi dráty nemohl projít. Samozřejmě to platí o masce, která nemá poškozenou mřížku. To je asi jediný myslitelný případ, kdy by se něco takového mohlo přihodit.

Hokejka ovšem mezi dráty občas projde, že? Máte takovou zkušenost?

Naštěstí nemám, ale to nebezpečí skutečně existuje. Na mřížce je několik míst, kudy vás může hokejka zasáhnout do obličeje. Při zápase to ale nemůžete řešit a uhýbat před hokejkou.

Co se podle vás stalo v případě Bishopa? Incidenty se u něj opakují, jednou mu dokonce maska vyrazila zuby.

Myslím si, že je možná v masce příliš namačkaný. Měří dva metry, třeba má masku trošku menší, nebo ji nosí příliš utaženou. Pak se podle mě zvyšuje riziko, že se vám něco stane. Trefí vás pukem a na masce jsou místa, která vás můžou zranit, když je máte natěsno na obličeji. Já nosím masku hodně volně, vyhovuje mi to, ale vím, že jiným gólmanům sedí něco jiného.