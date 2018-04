Zlín má první posilu. Po pěti letech se vrací brankář Sedláček

„V případě odchodu Libora Kašíka potřebujeme mít na brankářském postu odpovídající náhradu. Kuba má všechny předpoklady, aby se stal oporou a patřil k předním gólmanům extraligy. Jsme rádi, že navážeme na předchozí velmi dobrou spolupráci,“ uvedl jednatel a sportovní manažer klubu Jiří Šolc.

Angažováním Sedláčka Zlín potvrdil, že již nepočítá s dohodou o další spolupráci s dosavadní jedničkou Kašíkem, který vyhlíží zahraniční angažmá. Generální manažer Martin Hosták po skončení sezony, ve které Zlín postoupil do předkola play off, uvedl, že Sedláček a Kašík společně v klubu působit nebudou.

Sedláček odešel ze Zlína v roce 2013 poté, co tým vyhrál základní část a ve finále play off nestačil na Plzeň. Následující čtyři roky působil v KHL v dresu Rigy, v aktuální sezoně chytal za Hradec Králové, Bolzano a Slovan Bratislava.

„Do Zlína se velmi těším, protože se vracím po pěti letech. Pro mě je teď důležité v příští sezoně hodně chytat a pomoci rodnému klubu v postupu do play off,“ uvedl Sedláček, který se s klubem dohodl i proto, že nechtěl dlouho čekat na možné další nabídky. „Chci se plně věnovat přípravě na příští sezonu, sžít se od začátku s týmem a dostat se do zápasového rytmu. Jsem opravdu velmi rád, že se vracím do Zlína a podepsal jsem tady opět smlouvu,“ dodal.