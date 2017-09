S Rybárem za zády. Uvidíme, co bude, vyčkává hradecký brankář Sedláček

Jak to s vámi tedy teď vypadá? Původní domluva zahrnovala hostování do konce září a pak snad zahraničí...

Podepsal jsem v Hradci do konce října, pak uvidíme, co bude. Jestli něco zvenku přijde, nebo ne.

Patrik Rybár už byl na střídačce připravený, jaká je domluva na další zápasy?

Tohle vůbec neřeším, to je záležitost trenérů.

Po třech výhrách jste se Spartou prohráli, kde jsou podle vás hlavní příčiny?

Udělali jsme víc chyb než oni, dneska jsme jim výhru a tři body darovali. Vždyť jsme jim na dva góly přihráli přímo na hokejku, ten třetí byl také po školácké chybě.

Vidíte alespoň zlepšení oproti tomu, co jste předváděli v úvodu sezony, kdy jste třikrát za sebou prohráli?

Dojem je oproti začátku lepší, ale pořád děláme hodně chyb.

Šance si ale vypracováváte, neměli jste jich právě málo.

Mohli jsme dát čtyři pět gólů, jenomže je nedáme. Navíc jedeme dopředu s pěti hráči a pak propadáme.

Váš osobní výkon ale roste, souhlasíte?

Je to s týmem. Na začátku nám to nešlo nikomu, pak jsme se zvedli. Ale dnes jsme zase dostali tři góly, žádná malina to nebyla.

Spartě asi hodně pomohlo vyrovnání na 2:2 deset vteřin před koncem druhé třetiny. Co se podle vás stalo?

Hráli přesilovku, my měli puk na hokejce, ale místo abychom ho vyhodili, tak jsme ho nahráli zpátky. Sparta ho dostala na Zámorského, jehož střelu ještě někdo tečoval.

Nejdou vám začátky zápasů, Hradec ještě nedal jako první gól. a ani jednou nevyhrál první třetinu. Čím to podle vás je?

Tak tohle opravdu nevím, vždyť my jsme až dneska alespoň v první třetině dali gól.