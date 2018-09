Sedláček se těší na obnovenou premiéru. Změny pravidel neřeší

Jaké máte od sebe očekávání?

Velká. Mám osobní cíle, ale ty si nechám pro sebe.

Jste ve formě?

Těžko se odhaduje. Ale můj pocit je dobrý. Zápasy, které jsem odchytal, jsme zvládli. Myslím, že jsem měl dobré zákroky. Ale nechci to zakřiknout.

Zlín vždycky spoléhal na brankáře. O to větší bude na vás tlak. Jak se s ním vyrovnáváte?

Tohle neřeším - žádný tlak, diváky, kdo sem přijede. Je mi to jedno. Do každého zápasu půjdu stejně.

Co byste považoval za úspěch?

O titulu se nebavme. Pojďme se první dostat do play off, do desítky. Kdo chce hrát play out? Já ne. Nikdo z kluků. Nebudeme říkat, že bude dobré 11. místo. Když to půjde, můžeme myslet i na šestku. Hlavně aby se povedl začátek. Pak budeme v klidu, uklidní se fanoušci.

Tým se za těch pět let, co jste byl pryč, změnil hodně, že?

Nastala přirozená obměna. Jsou tady noví lídři, hodně slušní. První lajna hrála perfektně, pak se bohužel zranil Zdeňa Okál. Doufáme, že bude brzy fit. Nevypadalo to hezky. Musíme se semknout a ještě více hrát jako tým. Je to velká ztráta. Ale když vypadne jeden hráč, nemělo by si nic dít. Hodně dobře jsme trénovali. V přípravě jsme měli výborné výsledky, i když ne s takovými týmy, jak by fanoušci očekávali. I proto je nijak nepřeceňujeme.

Třinec bude jiný level. Jako každý rok patří k favoritům extraligy.

Nevím jak kluci, ale nedívám se, proti komu hrajeme. Je mi to úplně jedno. Jestli chceme odehrát sezonu dobře, doma musíme vyhrát, ať přijede Třinec, nebo Vary.

V Třinci hraje Roberts Bukarts, kterého jste před třemi lety doporučil do Zlína. Jste na něho zvědavý?

Kamarádů v extralize mám více, spoluhráče ze Zlína nebo se známe z jiných týmů. Neřeším, jestli bude Buky na ledě. Pro diváky nebo novináře to možná bude atraktivní. Pro nás je to normální zápas.

Bukarts byl nejproduktivnějším hráčem Zlína. Může ho nahradit jeho krajan Edgars Kulda, jehož znáte z Rigy?

Může na něho navázat. Je to na něm, na spoluhráčích, chemii v lajně. V přípravě dal spoustu branek. Věřím, že udělá hodně bodů. Je to šikovný hráč naučený hrát na malém prostoru.

Znovu jste trénoval pod Richardem Hrazdirou. Změnil se?

Každý se trochu mění, ale on zrovna moc ne. Ríša je výborný trenér a dokáže brankáře výborně psychicky připravit. V tom je jeho přednost. I na sobě vidím, že jsem mnohem klidnější než před měsícem.

Extraliga zmenšila brankoviště. Jak to vnímáte?

Jestli je staré, nebo nové brankoviště, je mi jedno. Nemyslím si, že mě to ovlivní. Strany se zkrátily po vzoru NHL. Při střelách od modré zůstalo brankoviště stejné a při střelách z boku jsme stejně vyjetí, což se učíme odmala. Někomu to vadit může, ale mně ne.

Ani nové pravidlo o zalehnutí puku vás nerozhodilo?

Je to o zvyku. Kolikrát jsem zalehl puk mimo brankoviště? Možná jednou za pět zápasů.

S hokejkou budete hrát častěji.

Pracujeme na tom od začátku přípravy. Každý druhý den jsme chodili před tréninkem rozehrávat a myslím, že to šlo v přípravných zápasech hodně vidět.