Litoměřický brankář Škarek: Ať to pan Jágr ještě všem v NHL ukáže

„Byla sláva, teď přijde kritika, nejsem první ani poslední, kdo to zažije na vlastní kůži,“ řekl útočník, který odehrál za své Rytíře třetí zápas po návratu z NHL. „Musíme se divákům omluvit.“

Po dvou venkovních představeních se hokejový velikán poprvé ukázal v Kladně, stadion vyprodalo 5 200 fandů. Po pompézním entrée, kdy na kostce běžely záběry z jeho bohaté kariéry, přišel nepompézní výkon domácích. Jágr připravil několik šancí, sám nebodoval.

„Přivítání bylo krásné, klobouk dolů před organizátory. Opravdu se jim to povedlo a myslím si, že hráč jako pan Jágr si to zaslouží. Doufám, že se vrátí do NHL a ještě to tam všem ukáže,“ uvedl na webu litoměřického Stadionu hostující brankář Jakub Škarek, který pustil jen Klozovu střelu na 1:3. Za litoměřické kališníky se postupně trefili Smetana, Václavek, Chalupa v přesilové hře a Kusý.

Na Kladno s Jágrem se soupeři chtějí vytáhnout ještě víc než dřív. „Je to možné, na druhou stranu bychom se s tím měli vyrovnat. Je dobře, že hrajeme proti mančaftům, které budou podávat ty nejlepší výkony. Alespoň vidíme, jak na tom jsme – nic moc,“ posteskl si olympijský vítěz. „Podle mě je to nejlepší příprava před play-off. Musíme se hrozně moc zlepšit. Začíná to u mě, já se necítil vůbec dobře.“

Že zápas nesl punc svátečního, potvrdil i litoměřický trenér Miloš Říha mladší: „Pro kluky byl samozřejmě motivací náboj utkání. Od gólmana až po posledního hráče pracovali všichni pro mužstvo, musím vy zdvihnout týmový výkon. Snažili jsme se být aktivní a hráli jsme dobře. Ve třetí třetině mělo Kladno tlak, s čímž jsme počítali. Náš tým ale hrál maximálně obětavě.“

Což pocítil i Jágr, protože na ledě se žádná úcta k legendě nenosí. „Vůbec mě nešetří, to mi pomáhá, protože kdybych dal pár gólů, cítím se daleko líp. Kdybych hrál líp, určitě to mají těžší, já jim to hodně usnadňuju. Ale žádný respekt necítím. Možná se mi zdá, že hrají ještě víc než kdo jiný,“ vnímá Jágr, který ve čtvrtek oslaví 46. narozeniny.

Jeho Rytíři touží po návratu do extraligy, jenže momentálně se souží. Třetí celek soutěže z posledních pěti zápasů čtyři ztratil. „Začalo to už proti Ústí, kde jsme prohráli 0:6, od té doby jsme v křeči. A dneska byl výkon hrozivý,“ nevymlouval se Jágr. „Každý hráč umí bruslit, každý je silný a opravdu to není jednoduché. Je jedno, jestli hraješ NHL, druhou nebo třetí ligu, je to pořád o bojovnosti a o bruslení.“

Což Litoměřicím šlo náramně. „Porazit tým, který má extraligové ambice, je pro nás super zářez,“ pochvaloval si brankář Škarek. „Vlítli jsme na ně. Možná byli domácí trošku překvapeni, možná nás i lehce podcenili. Mohli si říct, že už nemáme moc o co hrát, takže to vypustíme. To se ale nestalo a hráli jsme výborně.“

V neděli už to tak skvělé nebylo, doma Litoměřice podlehly Přerovu 4:6, ač v 55 .minutě daly gól na 4:3.