Přidávej si, radil mu táta. Ve Finsku však brankář Škarek žasne

Josef Kořenář (20 let)

Rozkoukává se v AHL. Na farmě San Jose odchytal šest duelů s úspěšností zákroků 91,9 procenta.

Daniel Vladař (21)

O víkendu poprvé jako náhradník nakoukl do NHL. „Nejlepší věc, co se mi v životě stala,“ jásal mladík z Bostonu.

Vítek Vaněček (22)

Nastupuje na farmě Washingtonu. Na kontě má sedm startů s úspěšností 91,8%.

Miroslav Svoboda (23)

Chytá nižší ECHL. I díky shodě náhod se už v NHL objevil jako dvojka Nashvillu.