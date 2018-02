Jít proti Jágrovi? Zvláštní pocit, uznává moravský hrdina Šlahař

„Asi dobré hokejky,“ usmíval se zlínský odchovanec po svém střeleckém představení.

Jaký to byl pocit hrát proti Jaromíru Jágrovi?

Jednou jsem to už zažil v extralize před pěti lety ve Zlíně, když byla výluka v NHL. Tehdy mi to moc nevyšlo, tentokrát naopak parádně. Když porazíte takovou legendu, zahřeje to u srdíčka. Jsme šťastní. Byla to obrovská událost pro přerovský hokej. Od začátku byla na zimáku neskutečná atmosféra. Jednou větou - hokejový svátek.

Také byl vaším vzorem, když jste začínal s hokejem?

Jarda Jágr byl vzor asi všech malých hokejistů a myslím, že je pořád. Obrovsky jsem k němu vzhlížel, sledoval jsem videa. Jako malý jsem sbíral kartičky, ještě nějaké mám. I podepsané plakáty z Nagana. Není tady moc hráčů, kteří proti němu nastoupili, navíc jsme ho porazili.

Udělali jste si speciální přípravu na Jágra?

Samozřejmě jsme si k němu něco řekli. Víme, že je silný na kotouči, to je jeho styl hry. Nějaké situace jsme si ukazovali, snažili jsme se jich vyvarovat a až na pár věcí nám to vyšlo.

Docela často jste se potkávali ve hře. Vnímal jste ho?

Samozřejmě, že jsem si ho uvědomoval. Taková persona je na ledě cítit. Když kolem něho jedete, je to zvláštní pocit. Nevíte, jak se k němu zachovat. Ale snažím se hrát stejně jako proti všem ostatním. Jsem rád, že jsme si ho až na pár situací pohlídali.

Stíhal jste sledovat jeho výkon?

Nevím, jestli je na sto procent v pořádku. To ví jen on. Ale hrál velice dobře, na tuhle soutěž je to špičkový hokejista. Situaci před jejich jediným gólem vyřešil parádně, předtím trefil tyčku. Zrovna jsem byl na ledě, byla to jediná kaňka na duelu.

Ale vítězný gól to bohatě vynahradil, ne?

Prochy (Milan Procházka) to vytečoval parádně do středního pásma. Ocitl jsem se za bekem a snažil se valit do brány, abych tam byl dříve. Viděl jsem skulinku, střela byla první myšlenka. Vzal jsem to na sebe a myslím, že to byl pěkný gól. Po zápase jsem si vzal puk a dal ho Lukáši Klimešovi na památku, že vychytal Jaromíra Jágra.

Když si vás na úterní zápas stáhl Zlín, neměl jste strach, že nebudete hrát proti Jágrovi?

Věděl jsem, že stihnu oba. Domlouvalo se to už v pondělí. V úterý jsem byl na rozbruslení ve Zlíně a po zápase jsem se zase přesunul zpátky do Přerova. Obrovsky si užívám šance, kterou jsem dostal ve Zlíně. Nastoupil jsem ve druhé lajně a s takovými spoluhráči. V Třinci jsem měl hodně prostoru, tady v Přerově ho mám každý zápas. Snažím se to trenérům svými výkony vracet a zatím to vychází. Nechci to zakřiknout, doufám, že to tak půjde dál.

Proti Jágrovi nastoupil i zlínský junior Fryšara. Za odměnu?

Máme zdravotní komplikace v útoku, někteří kluci jsou zranění, takže se manažeři Zlína a Přerova domluvili, že nám někdo přijede pomoct. Myslím, že Fryška odehrál velmi dobrý zápas.

Máte zprávy, jak to bude s vámi dál ve Zlíně?

Žádné informace zatím nemám. Vím, že kluci mají dlouhou přestávku, první liga jede pořád, takže se budu soustředit na Přerov. Jak se pak domluví Zlín s Přerovem, jde trošku mimo mě.

Můžou být pro vás letošní duely ve Zlíně pozvánkou zpátky do extraligy?

Zahrál jsem si v extralize pár zápasů, ale už je to hodně dávno. Byl jsem čtyři pět roků v první lize a pracuju na tom, abych byl sebevědomější hráč, a třeba mi to pomohlo o krok výše do extraligy. Momentálně to ale vůbec neřeším. Soustředím se na přítomnost.

Pro úvodní kolo play-off první ligy se vám rýsuje jako soupeř Kladno. Asi byste se nezlobili, že?

Hlavně se nebudou zlobit naši fanoušci. Pro nás by to byl soupeř, na kterého si věříme. Je to hokejové mužstvo a takové mančafty nám sedí na rozdíl od těch, co sem přijedou bránit a my se do nich nutíme. Chtějí tvořit hru a nám se tam pak nějaké skulinky otevřou. Kalkulovat ale nebudeme.