Voráček se rozčílil: Řidič Uberu je idiot, respektujme soukromí

Voráček moc dobře ví, že jsou v dnešní době kamery na každém rohu, přesto ho nesmírně namíchlo, když se takto zneužívají. Hokejisté Ottawy totiž neměli tušení, že jsou nahrávaní.

„Buďte si jistí, že každý člověk, který má nadřízeného, tohle někdy řekne. Děje se to v každém sportovním týmu, všude. A zrovna tak vám garantuju, že stejně se chovají i trenéři, když se baví o hráčích. Je to normální a vždycky bylo,“ rozohnil se Voráček.

„Jdete na na pivo nebo na večeři a řešíte věci z práce. Trenéři probírají, kdo jak hraje, kdo špatně, kdo líp. Tohle se akorát dostalo ven a dělá se z toho velká kauza. Nemyslím, že řekli něco špatného. Jen probírali, že stojí za prd jejich přesilovky i oslabení.“

Podle Voráčka má stejný názor jako on většina hráčů Philadelphie, kteří viděli inkriminované video. Český útočník netuší, co řidiče Uberu přimělo soukromou konverzaci hráčů zveřejnit, nicméně to považuje za nemístné. Podle něj má každý člověk právo na soukromí.

„Co se do toho montuje? Je to podělanej idiot. Ať si dělá svou práci. Jsi řidič Uberu? Tak řiď. Nesnaž se prodat nahrávky, aby sis vydělal prachy. Ať jde do pr.... Je to lúzr,“ sypal ze sebe rozčílený Voráček, jehož Flyers hráli v pondělí právě ve Phoenixu.

Jisté je, že teď si budou hokejisté v NHL dávat velký pozor na pusu. Brankář Brian Elliot, Voráčkův spoluhráč, pravil: „Je smutné, kam společnost spěje. Myslím, že kluci z Ottawy udělali vzhledem k výsledkům nejlepší věc, že se sebrali a jeli Uberem na večeři a pár drinků. Je smutné, že tu soukromou konverzaci někdo zveřejnil. Doufejme, že se kvůli sociálním médiím nebudeme muset bát mluvit na veřejnosti.“