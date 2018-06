Jsem namotivovaný vyhrát Stanley Cup znovu, říká hokejista Vrána

I s odstupem vypadáte šťastně.

Také jsem. Už vím, jak moc těžké je pohár vyhrát a jak musí všechno klapnout do sebe. O to víc mě motivuje vyhrát ho znova.

Má Washington na to, aby to zvládnul?

Vím, že je těžké to zopakovat, ale určitě na to máme. S naší partou to můžeme dokázat. Jsme jedna rodina, vyhráli jsme i díky tomu, jak jsme se dokázali semknout.

Dlouho jste ve Washingtonu bojoval o místo. Kde přišel zlom?

Už když mě Capitals draftovali, tak se nemluvilo o ničem jiném než o Stanley Cupu. Prožil jsem si svoje na farmě, ale zocelilo mě to a pomohlo do budoucnosti. Letos jsem dostal šanci a vážím si toho, i když vím, že to bylo hodně nahoru dolů. Jednou jsem nehrál vůbec, pak zase nastupoval v první lajně. Určitě mám hodně nových zkušeností. Strašně mi pomáhali starší hráči. Natočili mě správným směrem.

Co vám chybělo nejvíc?

Byla to první sezona v NHL, takže člověk neví, do čeho jde. Oni vám jdou příkladem, děláte stejné věci a v důležitých chvílích vás podrží.

Vytvářel jste si sám na sebe tlak?

Jo, docela jo. Před sezonou si dávám osobní cíle, které chci splnit.

Patří mezi ty cíle střílení gólů? A stresoval jste se, že vám to úplně nešlo?

Snažím se na to nemyslet, hráč musí zůstat pozitivní celou sezonu a jít krok po kroku. I ve chvílích, kdy jsem nemohl dát gól, mi pomáhali starší kluci. Vezmu si z toho to pozitivní a budu se snažit být příště lepší.

Byla vaše cesta do NHL o to těžší, že se o vás ve Washingtonu mluvilo jako o hráči do prvních dvou lajn?

Když se podíváte na soupisku, která tam byla v posledních letech, tak bylo jasné, že se budu muset hodně snažit. Nakonec se mi povedlo prosadit se, ale ještě mě čeká hodně práce. Budu muset své výkony potvrzovat, nikdo mi tam nedá nic zadarmo.

Během oslav jste si pořídil na ruku tetování. Co na něm máte?

Znak Washingtonu a Stanley Cup. Se šesti klukama z týmu jsme se dohodli, že si ho uděláme. Pokaždé, když se na ruku podívám, tak to pro mě bude krásná vzpomínka.

Už máte vymyšlené, kam přivezete Stanley Cup?

Mám pár míst. Do Letňan na hokejový stadion, kde jsem vyrůstal, pak na hřbitov, protože mi během sezony umřela babička. A zbytek uvidím, mám čas si to rozmyslet.