Nedraftovaný Kempný a čekatel Vrána. Dlouhé cesty českých šampionů

Sedmadvacetiletý Kempný se v NHL skutečně prosadil. Jen ne v dresu Blackhawks, ale ve Washingtonu, kterému pomohl k historickému triumfu.

„Pořád tomu nemůžu uvěřit,“ žasl Kempný, když si jako šampion potěžkal bájnou trofej. „Jsem plný emocí, je to největší okamžik v mé kariéře,“ dodával bek ve videorozhovoru pro českou verzi webu nhl.com.

Dokonal tím obrat v kariéře, která ještě před pár měsíci spěla k zámořskému závěru. Kempný v Chicagu strádal, až únorový trejd do Washingtonu mu prospěl. „Zachránilo mě to,“ vyznal se.

V Capitals využil šanci mezi nejvytíženějšími obránci. Dobře bruslil, hrál spolehlivě v defenzivě a čím dál troufaleji podporoval útok.

Kempný se stal prvním Čechem, který získal Stanley Cup, aniž prošel draftem. Před pár lety se na něj v Brně pískalo, přes zdařilé hostování ve Slavii, návrat do Komety a angažmá v Omsku se předloni vypracoval do NHL. „A i když toho v zámoří moc neodehrál, působil zkušeně. Zapadl k nám,“ cenil si rodáka z Hodonína washingtonský kouč Barry Trotz.

Kempnému k pohodě pomáhal krajan a spoluhráč Jakub Vrána.

I on si prošel štrekou, která by se dala podle filmových Sněženek a machrů parafrázovat: Je to sice dál, ale zato horší cesta.

Odchovanec pražských Letňan se v 15 letech vydal do Švédska. V roce 2014 ho jako vicemistra světa ze šampionátu osmnáctek draftoval v prvním kole Washington. Na rozdíl od vrstevníka Davida Pastrňáka neprorazil v NHL okamžitě. „Nejtěžší je hrát bez puku a pohybovat se ve správných místech,“ vykládal dvaadvacetiletý útočník. „Chci si udržet místo v sestavě,“ často opakoval hbitý jinoch.

Až letos se mu to povedlo.

Ve druhé formaci větral obrany soupeřů. „Když našlápne, nechytnete ho,“ tvrdí Kempný. Přesně to předvedl Vrána v posledním finále v Las Vegas, jako střela prosvištěl po levém křídle, otevřel skóre a po výhře 4:3 si nenápadný blonďák lebedil: „Nejhezčí den v životě.“

Česko má 26 vítězů Stanley Cupu. S obří trofejí pózoval i bek Jakub Jeřábek. Protože však neodehrál za Capitals v základní části alespoň 41 duelů a nezasáhl ani do finále, jeho jméno asi bude na podstavci chybět.