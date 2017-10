Vránova velká šance: mladík začne v útoku s Ovečkinem a Kuzněcovem

Jedenadvacetiletý pražský rodák věří, že se jim na ledě bude společně dařit. „Je to pro mě obrovská příležitost. A mohu ukázat, jak umím hrát. Pokusím se do té lajny co nejlépe zapadnout. Hrát zrovna s těmito dvěma hráči, to je opravdu něco. Já jen doufám, že mezi námi bude ta správná chemie,“ řekl Vrána v rozhovoru pro klubovou televizi.

Že oba ruští spoluhráči vyznávají rychlý hokej, vítá. „Já jsem také rychlým hráčem a mám rád, když se hraje rychlý hokej. Potřebujeme být efektivní v ofenzivě, ale stejně tak je třeba, abychom zvládali všechno, co je třeba, rovněž v obraně. Věřím ale, že to bude dobré,“ uvedl Vrána.

Zkušenosti s hokejem v nejlepší soutěži světa má už z minulé sezony, kdy naskočil do 21 zápasů NHL, ačkoli několikrát putoval mezi prvním týmem a farmou v Hershey v AHL. Nyní je ale jeho situace přece jen jiná - vybojoval si místo v prvním týmu v přípravném kempu.

„To se občas stává, že máte sezonu, v níž putujete nahoru a dolů. Tak to prostě je. Já byl hrozně šťastný, že jsem mohl odehrát těch několik zápasů v prvním týmu a osahat si, jaká je NHL. Pomohlo mi to zase se posunout dopředu,“ prohlásil.

„Jsou to teď pro mě vzrušující okamžiky. Kemp byl skvělý a je super, jak tady zkušenější hráči pomáhají těm mladším. Je tu skvělá parta. Nemohu se dočkat, až sezona začne naostro a budeme zase hrát. To čekání už je dlouhé,“ řekl bývalý hráč švédského Linköpingu a mládežnický reprezentant ve všech věkových kategoriích.

Kromě Vrány se do prvního týmu dokázal protlačit i další útočník Nathan Walker, jenž objevoval svět velkého hokeje ve Vítkovicích a poslední čtyři sezony trpělivě čekal na svou příležitost na farmě. Jakmile dostane šanci nastoupit za Capitals, stane se prvním Australanem v NHL.