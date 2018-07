Dones vodku, káže Ovečkin. Tak běhám, vtipkoval Vrána v Praze

„Ovie (Ovečkin) je blázen. Když mi třeba řekne...“ zarazil se na na pódiu v pražských Letňanech Vrána. Až na popud moderátora akce, známého komika Martina Dejdara, pokračoval. „Ať mu donesu vodku, tak hned běžím... Ale je ke mně moc hodný. Občas si ze mě dělá srandu.“

„Je to Rus, no. Já si k němu nic nedovolím, spíš se usmívám,“ dodal mladý útočník.

Ještě než se s pohárem ukázal fanouškům, odpověděl novinářům na několik otázek. V polo-košili a uhlazeným účesem rozdával úsměvy do všech kamer. „Hrozně jsem se na to těšil,“ začal.

A podivil se, jak náročné je celý den s trofejí v ruce chodit. „Na ledě jsem ho měl pár sekund, to se nezdálo, teď je to trochu posilovna.“ Ostatně stejný názor vyjádřil o den dříve Michal Kempný. „Dávám na pohár hlavně velký pozor, aby někde nespadl. Zatím to je v dobrých rukách.“

Zastavil se i u smutnějšího tématu, to když vyprávěl, že už s pohárem stihl zajít za svou zesnulou babičkou. „Trávil jsem u ní dost času v dětství. Když jsem byl na hřbitově, promítly se mi vzpomínky před očima. Stalo se to před play off... A nebylo to lehké, před zápasem vždycky políbím křížek, myslel jsem na ni,“ podotkl Vrána.

„Možná si budu vážit výhry až později, zatím si to užívám“

Pak už přišla na řadu pódiová show před stovkami příznivců. Na něm popsal svůj denní rytmus ze sezony. I s malou perličkou. „Každé ráno vstanu, dám si omeletu, jdu na trénink, vyspím se, pak jdu na trénink a večer je třeba týmová večeře, tak dáme nějaké to vínko, ať uvolníme atmosféru.“

„Napijem se spolu a máme zábavu,“ zopakoval znovu a rozesmál přihlížející dav. „V době zápasu už ale jde o byznys.“

Alkohol figuruje i v další historce, kterou nešlo přejít bez otázky.

Co to nové tetování Stanley Cupu na předloktí? „No, to byla taková část oslav. Spoluhráč Oshie zavelel, že si jdeme udělat tetování a já už měl kapku v krvi...“

Vrána bude top hráč NHL, věštil jsem, přiznal kouč Zavadil

Na pódium přišel také legendární mládežnický kouč a mentor Jakuba Vrány Zbyněk Zavadil.

„Já u hráčů už něco poznám,“ narážel na své zkušenosti. „A u Jakuba to bylo po druhém tréninku jasné. Tehdy jsem to řekl do článku v novinách, že Vrána bude patřit k top hráčům v NHL. Mám to podložené,“ překvapil Zavadil.

Samotný Vrána mluvil o trenérovi s velkou úctou. „Byl na mě tvrdý, on je důvod, proč jsem se zlepšil, dával mi velké cíle,“ smekl útočník Washingtonu.

S ohledem na středeční noční oslavy v Praze Jakub Vrána stihl i ubezpečit, že se o pohár postará. „Aby se nerozbil. Nebo neztratil,“ rozesmál znovu publikum.

A ruce ho budou jistě bolet dál, kromě poháru totiž rozdal nespočet autogramů. Zatím příliš nevnímá, jak velkého úspěchu dosáhl. „Možná si budu vážit výhry až později, zatím si to užívám, přiznal.“