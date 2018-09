Litvínovský mladík Myšák: Gól budu slavit jako na playstationu

Talent Vervy zatím slavil svůj první kanadský bod, bylo to v nedělní domácí premiéře proti Zlínu. Když předtím naskočil v 1 .kole v Mladé Boleslavi, stal se nejmladším debutantem Vervy na elitní scéně místo ikony Roberta Reichela. Gymnazistovi bylo 16 let, 2 měsíce a 21 dní.

„Zažívám skvělé pocity,“ musí se Myšák štípnout. Ale má je odpracované. „Viděli jsme jeho čísla v dorostu. Proto jsme ho nechali přeskočit juniory a dali mu šanci v áčku. Tu chytil za pačesy, tvrdě trénoval. Je to jeden z největších talentů nejen litvínovského, ale i českého hokeje poslední doby,“ uvedl trenér Milan Razým.

Před premiérou Myšáka uklidňovali mazáci František Lukeš a Viktor Hübl, s kterými nastupuje ve druhém útoku. „Ale nakonec to na mě stejně padlo. Bylo to úplně něco jiného než přípravné zápasy. Hodně diváků i nasazení protihráčů. Moc jsem si to užíval.“

Doma proti Zlínu už s ním nervóza necloumala, byť se Hlinkův stadion pod bezmála šesti tisíci hlasivkami otřásal. „V Boleslavi byla nervozita velká, teď skoro žádná. Fanoušci byli skvělí. Jak kotel celý zápas vyřvával, to byla krása.“

A skandoval i Myšákovo jméno, když si zapsal druhou asistenci při vítězném Hüblovu gólu. „Měl jsem z toho husí kůži,“ doznal syn lékařů. „Puk jsem protečoval, jak jsme si říkali, a kluci to krásně sehráli. Měl jsem z toho radost.“

Radost mohl prožívat také gólovou. „Mohl jsem dát branku a ne jednu. Musím ještě potrénovat,“ usmál se. „I první bod je fajn, cítím úlevu, že už to přišlo.“