Bergerova radost: góly a nová smlouva s Hradcem

Přitom sezonu začal na podzim na hostování v prvoligovém Přerově a nic nenasvědčovalo tomu, že se z něj stane stálý člen sestavy Hradce. Jenomže po třech říjnových „seznamovacích“ zápasech přišla ve druhé polovině listopadu další šance a ta se ukázala jako mnohem trvalejší.

Narozeninový oslavenec už stihl v extralize 24 poctivě odehraných utkání, v poslední době navíc dává i góly. Ve čtyřech posledních zápasech vstřelil tři. Poslední v úterý Olomouci.

„Když má člověk období, kdy se mu daří, tak si věří. Prostě jsem to tam poslal,“ popisoval svůj pátý extraligový gól této sezony.

Berger se trvaleji v extralize prosadil až letos, předtím v ní jen paběrkoval a putoval po prvoligových štacích. Možná i proto, že vrcholový hokej spojoval a stále ještě spojuje s vysokoškolským studiem.

„Teď už to tak náročné není, dřív to bylo horší. Musím sice dodělat diplomku a státnice, ale nemusím do školy chodit tak často. Jsem vděčný, jak moc mi na univerzitě vycházeli vstříc a vždycky to nějak vyšlo,“ vypravuje. Čím se do sestavy Mountfieldu prosadil, má jasno: „Moje úloha v týmu je daná, s trenéry jsme na ní jasně domluvení. Góly jsou něčím navíc.“

Když vstupoval do této sezony, asi si nepředstavoval, že svoji dosavadní extraligovou bilanci pěti odehraných zápasů obohatí tak výrazně. „Bylo to těžké předpovídat, sám bych nevěřil, že budu mít na kontě tolik branek či odehraných zápasů. Je to pro mě příjemné překvapení,“ neskrývá.

A může pokračovat dál, s vedením klubu se totiž právě tento týden dohodl na prodloužení smlouvy.