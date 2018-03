Buchtele po vyostřeném duelu: Za faul na Michálka musela přijít odplata

Byl vyhlášen hráčem zápasu, vstřelil gól a zapojoval se do hromadných potyček. Buchtele na sobě i celém týmu viděl velké zlepšení, za kterým podle jeho slov stála týmová debata, v čem je třeba přidat. Konkrétní ale být nechtěl. Diváci si však mohli všimnout většího nasazení a aktivnějšího přístupu, a to i v častých šarvátkách.

Byly to velké nervy?

To byly. Měli jsme ještě v paměti zápas s Olomoucí, i diváci říkali, že to bylo zase jako přes kopírák. Proto jsem rád, že jsme dnes vyhráli. Lépe jsme bruslili, střídačka si víc věřila. Zasloužili jsme si to.

Přitom jste ztratili slibné vedení 2:0...

Zase tam byly chyby. Když máme takové vedení, neměli bychom dopustit, aby soupeř srovnal. V závěru jsme už tlačili, byli jsme živější.

Jak probíhala příprava na zápas?

Řekli jsme si jednu zásadní věc, která se dneska objevila a markantně zlepšila.

Co to bylo?

Týká se to herní situace. Asi je lepší to nezveřejňovat, ale pomohlo nám to hodně.

Co se stalo v té hromadné šarvátce po zákroku na Michálka ve třetí třetině? Vypadalo to, že od vás dostal David Šťastný ránu do obličeje, kterou nečekal. Zasloužil si ji za něco?

Tak nečekal... To mi přijde absurdní, nedovedu si vysvětlit, že to nemůže čekat v takové situaci. Po zákroku na Michálka v plné rychlosti, pak podražení, nějaké přistrčení. Myslím, že by každý reagoval stejně i z jejich strany, kdyby to bylo na klíčového hráče. Musí počítat, že přijde odplata.

Teď to máte ve svých rukách, že?

Musíme to brát jako výhodu. Ty zápasy potřebujeme vyhrát, jiná cesta není. Já doufám, že na dnešek navážeme. Další utkání je opět domácí a my chceme jet do Chomutova na poslední kolo už za rozhodnutého stavu.