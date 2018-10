Čaloun po bídné sérii odstoupil, hokejisty Ústí zatím povede Machulda

„Honza večer volal a říkal mi, že je potřeba nějaký impulz. Čekal jsem ještě do rána, ale svoje rozhodnutí mi potvrdil. Nezbývá nám, než to respektovat,“ uvedl sportovní jednatel Slovanu Vladimír Evan.

Tým zatím povede Čalounův asistent Vladimír Machulda. „Máme strašně málo času, zápasy jdou rychle za sebou. V neděli uzavíráme první čtvrtinu, pak to budeme řešit.“

Slovan má po dvanácti zápasech tristní bilanci 2 výhry - 10 porážek. V tabulce je třetí od konce. „Těžko hledat příčiny, ale vidím to třeba v tom, že jsme prohráli sedm zápasů o gól, což je ve sportu vždy ubíjející. Naposledy Kadaň jsme přestříleli snad 40:20, ale prohrajeme 1:2,“ připomněl Evan středeční prohru 1:2 na ledě poslední Kadaně, která byla pro Čalouna zřejmě poslední kapkou.

„Honza mluvil v klidu, chce, aby se to zvedlo. Říkal, že jestli má být tou příčinou nezdarů on, že raději odstoupí. Ale jestli to pro tým bude nějaký impulz, to ukáže až čas.“

Čaloun dál zůstává jedním z jednatelů společnosti a šéftrenérem mládeže, kdo ho nahradí u áčka, Evan nechce předjímat. Nevyjádřil se ani k variantě, že by dosavadní asistent Machulda povýšil na hlavního kouče. „Nechci to komentovat, je to hodně syrové,“ omlouval se Evan.

Věří však, že Slovan půjde nahoru. „Snad budeme mít víc štěstí, které nám zatím chybělo. Skoro nikde jsme herně nepropadli, ale nehraje se na krásu. Diváci chtějí vidět výhry,“ je jasné Evanovi.