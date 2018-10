Čalouna vyštvali fanoušci. Ústecká kabina za ním pevně stála

Proč?

Mohly za to nuzné výsledky v 1. lize. A ještě víc enormní tlak fanoušků, jemuž byl vystavený. Po šesté porážce v řadě, středeční 1:2 na ledě tehdy poslední Kadaně, se mistr světa rozhodl odstoupit.

„Omlouvám se, ale potřebuju čas, abych si srovnal myšlenky,“ nechce se k tomu zatím vyjadřovat.

Už v půlce září, teprve po třech kolech a třech prohrách, se objevila elektronická petice na jeho odvolání. Až dehonestující. Pamflet má dosud jen osm podpisů. Nápor na Čalouna vygradoval v Kadani. Příznivci vyvolávali jména hráčů, kteří odešli, třeba Volkeho, Gengela či Brože.

„Fanoušci tam stojí hned za střídačkou a on to vnímal,“ líčil sportovní jednatel Slovanu Vladimír Evan. „A pak zažil Honza něco nepříjemného před odjezdem z Kadaně a hodně se ho to dotklo. On přitom pro Slovan dýchá, sérii porážek strašně těžce nesl. Je sám zklamaný, byť herní projev není až tak strašný. Vždyť sedmkrát jsme prohráli o gól.“

Příznivci měli Čalouna hrubě urážet. „A on je typ, který nad tím dost přemýšlí a bere si to hodně k srdci. Tohle mu nepomohlo,“ míní kapitán Martin Vágner. „Chápu fanoušky, že něco chtějí vidět, ale trenér na ledě není, to my. Svalit celou vinu na jednoho strašně snadné. Nemohl za to, tým fungoval.“

A finská cesta? Náročný styl narážel na slabší koncovku. Šancí přitom byla kupa. „Víc se napadalo než dřív, bylo to aktivnější, bohužel jsme z fáze napadání nedokázali přejít do obrany. I kvůli nezkušenosti mančaftu, protože je tady strašně moc mladých kluků, kteří prvně hrají mužský hokej,“ podotkl Vágner. „Můj názor je, že kdyby tady Čaloun s Machuldou pracovali delší dobu, projevilo by se to. Ale máme omezený rozpočet a hráče nejvyšší kvality si nemůžeme dovolit. Nevyšlo to.“

Nejvyšší kvalitu představuje prvoligový rekordman Jaroslav Roubík, který ale nehraje. Klub odmítá, že kvůli rozbrojům s Čalounem. „Má naražená žebra, to je bolestivé zranění. Bojí se střetu. V úterý má jít na led,“ prozradil Evan. „Není pravda, že by Čaloun s hráči nevycházel, signály ze šatny jsou opačné. Kapitán Vágner říkal, že za ním pevně stáli. Kabina jeho krok vnímala jako unáhlený.“

Vágner tvrdí: „Já s ním nemusel žádný problém v šatně řešit. A jestli nějaké hráče chtěl a jiné ne, na to má jako trenér právo. Já tady nejsem od toho, abych mu něco rozmlouval. Trenér to má vždy těžké, když si nemůže složit kádr, jaký by chtěl. Každý by rád trénoval hvězdný tým a měl to strašně jednoduché, bohužel se to tady nestalo.“