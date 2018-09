Prožívám to těžce, hlesl Čaloun po prohře Ústí s Litoměřicemi

„V Havířově jsme zažili obrovskou křivdu, o to větší měli kluci před zápasem chuť. Bylo tam velké nasazení od první minuty a rozhodla druhá třetina, kdy jsme odskočili na tříbrankový rozdíl. Bránili jsme s maximální obětavostí, výborný byl Král v brance a fantastická i atmosféra,“ děkoval litoměřický kouč Daniel Tvrzník.

Střet zlákal 1 120 fanoušků, hattrick před nimi zaznamenal Voženílek, dvakrát se prosadil Kadlec, jednou Válek, za hosty korigoval debakl Merta.

„Litoměřice vyhrály zcela zaslouženě, byla na nich vidět obrovská touha po vítězství a hlad po gólech. Jestli chceme hrát takovýhle hokej, nedůsledný, tak nevím. Prožívám to hrozně těžce, žádný trenér nechce prohrávat. Může se to stát, ale tohle byl rozdíl třídy,“ vyčítal ústecký trenér Jan Čaloun. „Jediným pozitivem jsou naši fanoušci, kteří byli slyšet celý zápas. Díky!“

Slovan je po dvou porážkách s jedním bodem dvanáctý. „V obou zápasech jsme prohrávali osobní souboje, v situacích jeden na jednoho jsme zatím hrozně slabí. Hráče na to upozorňujeme, ale bohužel to skončilo dneska výpraskem. Můžeme se bavit o nějaké nervozitě, máme v týmu mladé kluky, na druhou stranu z každého hráče by to mělo spadnout,“ tvrdí Čaloun.