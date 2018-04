Urvat to silou, radí Čaloun litvínovským hokejistům

Za Litvínov nasázel v jednom zápase 6 gólů, což je dodnes extraligový rekord. Střelec, jakým býval legendární Jan Čaloun, by se teď hokejovému Litvínovu náramně hodil. Verva je v kritické situaci a i olympijský vítěz z Nagana tuší, že odvrátit ve zbývajících pěti zápasech baráže sestup z extraligy už nebude vůbec snadné.

„Na záchranu ztrácejí 4 body, pořád to mají ale ve svých rukách. Nemusejí zatím nikde počítat a koukat, aby jim někdo pomohl. Potřebují urvat minimálně 4 výhry, což je určitě reálné, ale budou to mít ohromně těžké,“ říká Čaloun, momentálně kouč prvoligového Ústí.

Jak vnímáte situaci Litvínova, jemuž hrozí po 59 letech pád z extraligy?

Sleduju to, strávil jsem tam velký kus úspěšné kariéry a je jasné, že teď jsou v kritické situaci. Měli výborný start do baráže, dvakrát vyhráli, nedokážu si vysvětlit, co se stalo, jestli tam došlo k nějakému uspokojení. Ty domácí porážky, to jsou velké ztráty, s Karlovými Vary to navíc byl debakl. Ale pořád je ve hře 15 bodů, budou se o to muset rvát. A ubojovat to silou.

V čem je problém Litvínova?

Upřímně, ten kádr, co mají, asi výkonnostně patří tam, kde skončil. Asi se s tímto týmem dalo čekat, že budou na chvostu tabulky. A baráž? Tu jsem zažil, když jsme šli s Ústím na Mladou Boleslav, která byla v totální euforii, vyhrála 1. ligu a my celou sezonu prohrávali, což je velký problém. Litvínov nemá tak zkušené mužstvo, navíc za těch skoro 60 let v extralize mockrát takové problémy neměl. Takže ani klub na to není připravený.

Měli se před baráží víc posílit?

Není snadné vytipovat hráče vhodné pro tuto situaci. Každý chce vyhrávat, hrát play off, a když to řeknu natvrdo, nikdo nechce hrát takovéto sr...y. Ti hráči na to nejsou zvyklí, navíc velkou roli hraje psychika. Mluvil jsem s obráncem Alešem Pavlasem, který tam chvíli působil, a říkal, že atmosféra v týmu není dobrá, jak se pořád prohrává. A všechno se to kupí.

Co byste teď udělal, být na místě trenérů Litvínova?

Musejí kluky přesvědčit, aby šli do dalšího zápasu s čistou hlavou a nechali tam život. Aby začali skákat do ran, měli disciplínu na 110 procent, hráli bez vyloučení, dobruslovali. Musejí důsledně bránit a snažit se to urvat. V Litvínově se vždycky vychovávali dobří a úspěšní hokejisté, typologicky tam nejsou moc hráči typu kapitána Michala Trávníčka, kteří by do toho šli po hlavě a sežrali puk za každou cenu. Sleduju to zpovzdálí, ale působí to takto na mě.

Navíc Verva nedává moc gólů.

Víme, že v tom mají obrovskou slabinu, takže se to musí snažit urvat na 1:0, 2:1. Vážně je to těžká situace, kterou nikomu nezávidím.

Udělal byste bouřku v kabině, nebo spíš uklidňoval situaci?

Já myslím, že v pozici trenéra bych se snažil dělat všechno. Musíte udělat bouřku, průvan v kabině, ale taky hráče povzbudit, protože psychika hraje velkou roli. Asi není na místě dělat nějaké velké bouřky, spíš se snažit hráče dostat do klidu a dostat jim do hlav ty základní věci, o kterých jsem mluvil. Základ je disciplína, a také to, že každý na ledě musí dělat maximum.

Co by znamenal pád Litvínova?

Otázka je, jak by se k tomu Litvínov postavil, ale podle mě by se snažili postavit kádr, aby se co nejdříve vrátili do extraligy. Ale víme, jak dlouho v 1. lize visí Kladno, Budějovice. Je strašně těžké prokousat se zpátky. A stojí to zase peníze. A ty se dneska strašně těžko shánějí.