Ať prvoligové play off zase hraje deset týmů, přeje si Čaloun

„Jsem Ústečák, vždycky jsem říkal, že jsem na zimáku bydlel, Slovanem žil a zůstal v mém srdci, i když jsem byl dlouho v zahraničí. A to, co jsem se venku naučil, bych chtěl zúročit teď v seniorském týmu,“ přeje si Čaloun.

„Vím, že to pro mě bude změna. U dětí se nehraje na výsledky, dá se říct, že jsme takoví trenéři-učitelé. Ale u seniorského týmu už tlak bude, byť se z první ligy nepadá. Ale na to my nechceme koukat, chceme být úspěšný tým. A uděláme pro to maximum,“ slibuje bývalý útočník.

Za asistenta si zvolil Vladimíra Machuldu. „Máme k sobě blízko názorově a jsem strašně rád, že s ním budu pracovat. Prošel stejně jako já Finskem, viděl to, co jsem viděl já. A tak chceme pracovat i v Ústí, protože nás to oba posunulo v kariéře dopředu,“ tvrdí Čaloun.

Cílem nového trenérského tandemu bude návrat Ústí do play off. „Každý rok jsme tu měli cíl play off a platit to bude i pro letošek. Jen doufám, že se vyřazovací část znovu rozšíří o předkolo. První lize podle mě uškodilo, když play off hrálo jen osm týmů. Spousta mančaftů už neměla měsíc před koncem o co hrát, když se bojuje o deset míst, bývá to drama až do konce.“