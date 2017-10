Ladný Eberle má formu. Našlo už olomoucké hokejové komando třetí tvář?

„Ani nevím, jestli jsem to dal já. Možná to tečoval bek a Ebi dal góly dva,“ zubil se oficiální autor branky Knotek po domácí výhře Olomouce 3:0 nad Jihlavou.

Každopádně první formace kohoutů se po další změně na pravém křídle solidně sehrává. Centr Knotek, s 11 kanadskými body (5+6) nejproduktivnější hráč týmu, s levasem Markem Lašem (4+3) jsou roky osvědčená dvojice, od začátku sezony jim však trenéři marně hledají třetího mušketýra.

Čekalo se, že po návratu ze Slovenska naváže na úspěšnou souhru Dávid Buc, jenže do formy se nedostal a vypadl ze sestavy. Kanaďan Sundher sice elitní lajnu oživil, jenže jen na čas. „Výsledky prostě nebyly, tak se hýbalo se sestavou. Museli jsme něco dělat,“ chápal Knotek trenéry.

A konkurz pokračoval. V průběhu utkání s Vítkovicemi kouč Venera zase proházel lajny. Od té doby povýšil komplexní útočník Eberle, stejně jako Sundher ladný bruslař.

„Jsme spolu druhý zápas. Je to trošku o zvyku, ale na ledě si vyhovíme. Honza i Mára jsou skvěle fyzicky vybavení hráči. Vyhrávají souboje, získáváme spoustu puků a z toho si vytvoříme šance,“ popisoval Eberle po vytouženém triumfu nad Jihlavou, k němuž výrazně přispěl. „Jsem rád za každý bod. Dostal jsem víc času na ledě,“ líčí ze svého pohledu hlavní rozdíl.

Knotek jej ocenil: „Je rychlý, živý, zatím super. Jen tak dál.“ Jen tak dál...

Jak dlouho vydrží v tomto složení hlavní síla Olomouce pohromadě?

Než Knotek s asistentem trenéra Zdeňkem Motákem odpoví, hledají kus dřeva. „Musím to zaklepat, hráli dobře, tak snad by mohli spolu zůstat delší dobu,“ doufá Moták. „Já to taky zaklepu. Byl bych rád, kdyby se to ustálilo. Hlavně musíme získávat body,“ zdůrazní Knotek.

Proti předposlední Jihlavě se to podařilo; teprve podruhé doma Olomouc vyhrála a poskočila na desáté místo. Své fanoušky potěšila po dlouhém měsíci.

„Bylo takové napětí, chtěli jsme už taky divákům udělat lepší náladu, aby jich chodilo víc a neubývalo jich,“ oddechl si Knotek. „Šli jsme si za vítězstvím, nepanikařili jsme. Vůbec jsme nepolevili, k ničemu je nepustili, furt jsme hráli aktivní hokej. Hodně pomohla první branka, pak jsme odskočili na 2:0 a už to bylo lepší.“

Víc než polovinu zápasu trvalo, než kohouti zlomili odpor houževnatého nováčka. Lopotný boj, žádná krása. „Dalo se to očekávat. Hrajeme podobným stylem, už utkání v přípravě tomu napovídala,“ poznamenal Knotek. „Když jsme postoupili do extraligy my, také jsme hráli tak, že nesmíte dát soupeřům kostičku zadarmo, jak se říká. Urputný hokej. Dobře jsme se s tím popasovali, Jihlava toho moc neměla. Dost střel jsme zblokovali, takhle bychom měli hrát pořád.“

I v úterý (17.20, ČT sport) bez zraněného beka Houdka proti Chomutovu. „Bude to podobné. Nepříjemný soupeř, rychle přelévá hru. Získali jsme důležité body, které pomůžou sebevědomí. Doufám, že k tomu přistoupíme stejně a uspějeme,“ věří Knotek, že se svými křídly mančaftu znovu zásadně přispěje.