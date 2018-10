Gulaš mi říkal, že dám dva góly, líčil Eberle. Dal je a přidal asistenci

„Guli (Milan Gulaš) mi před zápasem řekl, že dám dva góly. Takže já jsem byl úplně v klidu. A doufám, že se takhle staví častěji,“ vtipkoval pak devětadvacetiletý Eberle, který do Plzně zamířil v létě z Olomouce.

Dvakrát se prosadil v předbrankovém prostoru. Nejprve ve druhé třetině vyrovnal v oslabení na 1:1, když Straka pláchl do brejku a Eberle gólmanem Janusem vyražený puk poslal do sítě.

Zkraje třetí části pak zvýšil na 3:1. Litvínovský brankář neudržel kotouč po jemné teči Kodýtka a kladenský rodák byl znovu v pravý čas na správném místě.

„Litvínov dal první gól, od té chvíle dobře bránil a nám se špatně prosazovalo. Až vyrovnání v oslabení je trošku nalomilo. A když jsme odskočili na rozdíl dvou branek, už se nám dýchalo klidněji,“ řekl Eberle.

S centrem Kodýtkem a křídelníkem Strakou řádí ve čtvrté formaci Škody. Trenéři je k sobě postavili už v přípravě a na tohle trio je spolehnutí. K tvrdé práci přidává i důležité góly.

„Hraju se dvěma strašně rychlými a talentovanými kluky. Hlavně Stračena byl jako rozjetý vagon, nezastavitelný. Jsme sice v uvozovkách jen čtvrtá lajna, ale možná nás to ještě víc motivuje. Prostoru dostáváme hodně, dnes nám to tam napadalo a jsme za to strašně rádi,“ popisoval útočník.

Plzeň poskočila na třetí příčku tabulky, v pátek zakončí první čtvrtinu soutěže západočeským derby v Karlových Varech. „Zase budeme chtít urvat všechny body. První čtvrtina je jako každý rok hodně náročná a bojovná. Všichni mají sílu, dobře bruslí,“ uvažoval Eberle.