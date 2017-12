Hrabal dřel sedm měsíců, avšak bez zápasu. Teď piluje bruslení

„Byl jsem mile překvapený. V Třinci jsem si prožil nádhernou kabinu v nové aréně a ta v Pardubicích si s ní nezadá, A tým má v Tipsport areně obrovské prostory, skoro každý pracovník svou místnost, to je také výborné. Šatna je opravdu obrovská, wellness rovněž super,“ pochvaloval si dvaatřicetiletý odchovanec Vsetína, který by při pravidelných startech za Dynamo mohl v brzké době zaokrouhlit počet startů v extralize na 500.

Letos však bohatou sbírku nerozšířil ani o jeden „zářez“. Zatímco v minulé sezoně odehrál v Třinci včetně play-off 48 utkání, do tohoto ročníku již nenaskočil. Proto nyní kvituje, že má v probíhající reprezentační přestávce dostatek času na přípravu a sladění se s novými spoluhráči.

„Pro mě je tento fakt ideální. Přece jen jsem hokej dlouho nehrál, každý trénink navíc mi pomůže v začlenění do týmu. Po fyzické stránce se cítím výborně, po sedm měsíců jsem nedělal nic jiného, než na sobě pracoval. Musím to přetavit do bruslení, na něj se nyní spolu s trenéry zaměříme. V moderním hokeji je bruslení nezbytností, to platí i pro obránce. Musím se do toho dostat,“ přikázal si někdejší reprezentační zadák, k jehož pardubickému angažmá výrazně přispěl asistent trenéra a sportovní manažer v jedné osobě Pavel Marek.

„Vedl mě osm let v Třinci. Když se ale rozhlédnu po kabině, tak i s polovinou hráčů jsem se v kariéře už potkal,“ vypočítal Hrabal.

Jeho první start za Dynamo může přijít příští středu ve Vítkovicích.

„Uvidíme, zda mě trenéři zapojí. Budu trochu nervózní, to je přirozené, neboť jsem delší dobu nehrál. Je to ale jen hokej. Těším se hodně,“ dodala nová tvář Pardubic.

***

Profil Josef Hrabal Věk: 32 let, Výška: 187 cm. Váha: 86 kg. Dřívější kluby: Vsetín, Čerepovec (Rusko), Springfield Falcons (USA), Stockton Thunder (USA), Modo Hockey Ornskoldsvik (Švédsko), Sibir Novosibirsk (KHL), Pelicans Lahti (Finsko), Oceláři Třinec. Dosavadní bilance v extralize: 492 zápasů, 44 gólů, 132 asistencí, 473 trestných minut.

