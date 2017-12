Jsem strašně šťastnej, zářil Jaroměřský. Jeho návrat přijde Olomouci vhod

Muž, který o sobě říká, že je rád na světě a užívá si každý den, se už zase může smát. V minulých měsících mu totiž do smíchu nebylo. Po loňské sezoně, kdy Jaroměřský patřil k tahounům kohoutů a ve statistice plus minus vládl v týmu s jedenácti kladnými body, plánoval letos být ještě lepší. Jenže hned v prvním přípravném utkání proti Jihlavě se srazil se soupeřem a výsledkem byla zlomená kost v ruce. Navíc tak nešťastně, že musel na operaci.

Škůrek vypadl na delší dobu Pro hokejovou Olomouc je to nepříjemná ztráta. Zranění ruky, které si vyžádalo operaci, vyřadí klíčového obránce Davida Škůrka na dobu neurčitou. „Letos si ještě zahraje, ale jak dlouho bude chybět, nedokážu říct,“ posteskl si trenér Zdeněk Venera. „Chyběl nám už proti Vítkovicím a hlavně v přesilových hrách byla jeho absence cítit. Nedostávali jsme se do většího tlaku,“ lituje ztráty urostlého beka, jenž patří se šesti góly k nejlépe střílejícím zadákům extraligy.

Nejprve se chtěl vrátit v polovině října, pak na začátku listopadu. Zápasy dál ubíhaly, olomoucká dvaadvacítka je ale stále sledovala jen z tribuny. „Je hodně těžké na to takovou dobu koukat. Ze začátku mi to bylo hodně líto, pak jsem otupěl a trochu jsem si na to zvykl. Ale stále mi hokej strašně chyběl,“ neskrývá.

Nakonec uplynuly téměř na den přesně čtyři měsíce, než znovu vyjel při zápase na led. „A to jsem rád, že to vyšlo aspoň takto, lékařské vyhlídky byly ještě o dost černější. I když jsem se vrátil po dlouhé době, pořád je to dřív, než si všichni mysleli,“ přiznává.

V utkání proti Pardubicím si zahrál jen úvodní třetinu, pak trenér Venera stáhl sestavu na tři lajny. Celý zápas odehrál Jaroměřský až proti Vítkovicím, jež ukončily kohoutům sérii osmi zápasů, ve kterých dokázali bodovat. „Je škoda, že nastoupím a zrovna se prohraje po takové bodové šňůře. Nedopadlo to, jak jsem si přál, ale jsem rád, že jsem konečně dostal šanci. Směju se, ale mrzí mě, že jsme prohráli. Chtěl jsem se vrátit vyhraným utkáním, ale pro mě vevnitř je hrozně fajn si hokej zahrát. Je to perfektní a mám to rád,“ vyznal se Jaroměřský.

Přišel o polovinu základní části, teď už ale nemá důvod se tím zabývat. Je zpět na ledě a stoprocentně zdravý. „Jsem nachystaný a doufám, že nevynechám ani minutu. Půjdu do toho naplno, co to půjde, a věřím, že se budu zlepšovat. V prvním zápase člověk nechce udělat chybu, přece jen jde o dost, snažil jsem se hrát jednoduše, žádné těžké výlety. Je hodně znát, když si člověk osahá zápasové tempo a ví, jak hrát. Chci si zvyknout, s Jirkou Ondruškem jsme odehráli celou loňskou sezonu, takže věřím, že mě v tom podrží,“ těší se.

Na dlouhé rozehrávání však nebude mít čas. Kohouti čerstvě přišli kvůli zranění ruky o obránce Davida Škůrka, navíc v nominaci na mistrovství světa dvacetiletých je další bek Jakub Galvas. Výhodou Jaroměřského může být větší odpočinutost a obrovská chuť v období, kdy už mohou ostatní pociťovat únavu. „Ale každý se přece musí o tělo starat, regenerovat, všichni jsou profesionálové a umí se nachystat. Budu mít samozřejmě o šestadvacet utkání méně, a věřím, že budu mít čas se prosadit. Bude to lepší a lepší každým zápasem,“ říká olomoucký obránce odhodlaně.

Spoléhá i na to, že tréninkový výpadek se týkal jen ruky, bruslit na led chodil pravidelně a posiloval nohy. „Hodně zápasů uteklo, ale ještě jich hodně zbývá. Chleba se bude lámat o svátcích a v lednu. Jezdil jsem navíc a zapracoval jsem na něčem dalším, takže věřím, že se to projeví hned v nejbližších zápasech,“ říká optimista Jaroměřský.