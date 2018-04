Jeníka pronásledovaly potíže, ale šampionát osmnáctek nakonec stihne

Sedmnáctiletý hráč nejdřív utrpěl otřes mozku, pak si léčil zápal plic a nakonec si zranil koleno. Kvůli tomu nestihl finiš juniorské extraligy, v němž to Liberec dotáhl až do finále. „Sice jsem nějakou dobu nemohl hrát, ale od začátku jsem se nebál, že by to nevyšlo. Věřil jsem tomu. Myslím, že mi to dost pomohlo,“ řekl Jeník ke své nominaci pro server hokej.cz. „Věřím, že jsme si to už všechno vybral.“

I přes lapálie se zdravím zažil dobrou sezonu. Dostal šanci i v extraligovém týmu Bílých Tygrů, za který naskočil k šesti zápasům. Mohl se tak učit i od zkušených borců Šmída, Kvapila či Ševce. „

Vidět takové hráče v šatně nebo na tréninku, to bylo něco úžasného. Učit se od nich, odkoukávat jejich věci...,“ říkal odchovanec mladoboleslavského hokeje, který do Liberce zamířil před třemi lety. Speciální zážitek si odnesl ze svého působení na liberecké farmě v Benátkách, za kterou nastoupil vedle loučící se legendy útočníka Petra Nedvěda proti Jágrovu Kladnu.

Vloni byl Jan Jeník součástí českého týmu, který vybojoval senzační stříbro na silně obsazeném Memoriálu Ivana Hlinky. K úspěchu tehdy přispěl šesti góly.

Teď věří, že česká reprezentace uspěje i na mistrovství světa osmnáctek v Rusku, které pro výběr kouče Bruka začne příští pátek zápasem se Slovenskem.

„Zkusíme překvapit, moc toužíme dojít co nejdál,“ prohlásil Jeník. „Bude to super turnaj, vynikající zkušenost. V týmu se navzájem velmi dobře známe, jsme výborná parta. Udržovali jsme kontakty i během sezony, na každé akci jsme si říkali, jak se příště zase sejdeme. Jsme soudržní.“

Liberecký talent nebude bez šance ani v letním draftu NHL. „V podvědomí to mám, ale že bych to nějak řešil, to ne. Hlavně chci týmový úspěch z mistrovství světa.“

Na MS odcestovali i další liberečtí hráči: obránce Aubrecht a útočník Teplý.