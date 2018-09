Jágr má můj respekt, mou inspirací ale nebyl, vzpomíná Kloz na Kladno

„Když mě ještě někdo osloví, budu rád,“ neskrýval útočník po pondělní demolici Slovanu 6:1.

Byl to proti Ústí speciální zápas?

Ani ne. Ale mám tam dost kamarádů a vždycky se těším, když hraju proti Jardovi Roubíkovi.

Nechtěl jste v létě do Slovanu?

Nikdo se mi neozval a upřímně, nepřekvapilo mě to.

Proč? Špatně jste tam skončil?

To ne. Ale před dvěma lety mi bylo ze strany Slovanu doporučeno, ať na Kladno jdu. Já zprvu váhal, chtěl jsem dál hrát s Jardou Roubíkem, měli jsme nádherné akce. Nebylo to tak, že bych z Ústí utekl, jak se povídalo, jak si někteří mysleli.

Teď jste Ústí porazil. Co rozhodlo?

Překvapila mě taktika Ústí, jak napadali. Neříkám, že je špatná, ale takhle nikdy nehrálo. Byla to naše výhoda. Došly jim síly. A my věděli, že když budou napadat, stačí si to v klidu nahrát, vykombinovat z pásma a lehce zakládat útoky.

Proč jste vůbec v Litoměřicích?

Věděl jsem, že jako ústecký rodák naštvu pár fanoušků Slovanu, ale fakt se mi nikdo neozval. Musel jsem tedy jednat jinak. V Litoměřicích jsou podmínky suprové. Ubytování, strava, posilovna, vířivka, sauna. Všechno tu je. Vychováváme mladé, tréninky i taktika jsou na úrovni.

Jaká je vaše role?

Dávat góly, připravovat je, rozhodovat zápasy. Ale stále se taky učím, to by měl každý hokejista v jakémkoli věku. Jestli mu je 20 nebo 30, nehraje roli. Dokud budu hrát, budu chtít být lepší a lepší.

A vedle vás mají růst i mladíci.

V uvozovkách jsem do extraligy dostal Robina Hanzla a Davida Tůmu. Všem to přeju, člověk by neměl být nepřející. Mám dobré spoluhráče v útoku, s Korkiakoskim a Kadlecem si vyhovíme. Máme podobné myšlení a volnost na ledě, třeba přesilovky si dirigujeme sami. A hlavně hrajeme hokej, ne žádné napalování puků po mantinelu, jak se to někde děje.

Nemrzí vás, že nejste v extralize?

Kdyby měl někdo sezony jako já, extraligu by hrál. Bohužel takhle to je, beru to. Nikdo mi nic nenabídl.

Věříte tomu ještě?

Smířený nejsem. Mám motivaci se tam dostat. Buď to přijde, nebo nepřijde. Ale nemohl bych hrát hokej, kdybych se uspokojil. Jak říkal Pavel Janků v Ústí: nejhorší hokejista je spokojený hokejista.

Inspiroval vás v tom legendární Jaromír Jágr na Kladně?

Vášeň pro hokej má, ale inspirací mi nebyl. Asi tak.

Proč ne?

Ten chlap hokej neskutečně miluje. Ale znám hodně hokejistů, kteří dřou víc. Nebo stejně. Jasně, on hraje v šestačtyřiceti, co na to říct. V té době já už asi hrát nebudu. Dokázal, co my nedokážeme za několik životů. Respekt má neskutečný můj a všech hráčů. Ale já se soustředím sám na sebe, nekoukám na jiné.

Překvapilo vás, že si vás nenechal v Kladně, které vlastní?

Překvapilo. Já čekal, že tam zůstanu. Skončila mi smlouva, bylo mi řečeno, že mají zájem, ale pak už se nikdo neozval. Žádné vysvětlení. Bohužel. Vybral jsem Liťák a udělal jsem dobře, funguje to tu super.