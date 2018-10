Nikdo z nás nehrabal, smutně uznal olomoucký útočník Knotek

V úvodu jste Piráty vůbec nestíhali. Co se s vámi stalo?

To nevím. První třetina hrozná, to se nic jiného říct nedá. Nikdo z nás nehrabal, neměli jsme žádné puky, žádný vyhraný souboj. Tam nebylo vůbec nic. Chomutov začal dobře, dali první dvě střely a šli si za tím, my jsme nedokázali zareagovat. Sice jsme dali jeden kontaktní gól, kdy to vypadalo, že bychom se mohli zvednout, ale ten třetí nás zase trochu srazil dolů.

Podcenili jste poslední tým?

V žádném případě. Trenéři nás na to upozorňovali, to je extraliga, žádný přebor. Nedovedu si představit, že bych v extralize nějakého soupeře podcenil.

Museli jste se o přestávce seřvat?

Zvýšili jsme hlas, ale nejsme slepí ani hloupí, takže každý věděl, že jsme nehráli vůbec nic. Snažili jsme se povzbudit, že se na to nevykašleme a zkusíme to otočit.

Pomohlo týmu, že šel místo Lukáše do branky Konrád?

I kdyby tam zůstal Honza (Lukáš), řekli jsme si, že nechceme pokračovat ve výkonu z první třetiny. Je mi to za Honzu líto, protože jsme mu za ta tři jeho utkání nepomohli. Mrzí mě to za něj.

V posledních zápasech dávají góly jen obránci a Irgl. Umíte si vysvětlit, proč to útočníkům nepadá?

Nepadá nám to tam, je to fakt. Nevím, čím to je. Snažím se hrát stejně jako vždycky, střílím, pálím. Chce to jen tomu věřit, neklesat na mysli. Když se v tom budu babrat, bude to asi jen horší.