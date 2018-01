Nové pocity olomouckého Knotka: Je hezký se chvíli cítit jako střelec

„Nevím, jestli mi hattrick uznají, nejsem si jistý, jestli mi při druhém gólu škrtl puk nohu. Ale kdyby mi ho uznali, byl bych rád,“ smál se Knotek.

Kolikátý je to váš hattrick?

Asi první. Možná jsem dal ve druhé lize na Kobře, jinak v první lize ani v extralize nic. Je to hezký, chvíli se cejtit jako střelec.

Hecujete se s Burianem o klubového střelce? Teď vedete o dva.

Občas si na obědě řekneme, že se předháníme a jednou dá on, jednou já. Ani nevím, kdo kolik teď má, ale on mě zase dožene.

Po třetím gólu jste něco říkal chomutovskému Dietzovi. Bylo to k předcházejícímu souboji?

Zvednul mě snad do dvoumetrový výšky, pak loktem, že jsem si dal o plexi. Dopadl jsem na zem, dostal jsem puk do hokejky, tak jsem mu jen řekl, že to má za to. No, v emocích. Nejspíš je umocnilo i vyrovnání Chomutova pět minut před koncem při přesilovce.

Kde byla chyba?

Že nebráníme v přesilovce. Je to tam v hlavách. Spoustu gólů jsme dostali v přesilovce, tentokrát dva, těžko se to hodnotí. Z přesilovky jsme ale měli ještě minutu, vlezli jsme tam a spadlo to.

Jaký byl zápas s Piráty?

Byli jsme mírně lepší, ale Chomutov pořád hrozil z brejku, pořád startovali dopředu, zajížděli za beky. Bylo to vydřené. Jsme šťastní, že jsme utkání zvládli po ne moc povedeném zápasu s Jihlavou.

Zbývá dvanáct kol a stále držíte šesté místo. Díváte se na tabulku?

Nekoukám se na to. Nechci vůbec přemýšlet, kalkulovat, kdo když vyhraje, kolik bude mít bodů. Chci se dostat do play-off a bodovat, co nejvíc to jde. Ideálně kdybychom nasbírali do přestávky co nejvíc bodů.