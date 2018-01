Z vysmátého buldoka dozrává skutečný olomouckých hokejistů lídr

„Nechci zbytečně věci brát vážně, jsou pak horší věci, co se přihodí. Snažím se být veselý. Jistě, i na mě to taky občas padne, ale když mě nic netrápí, tak se nechci mračit.“

Teď má k typickému úsměvu dobré důvody. V minulém kole hokejové extraligy nasázel hattrick Chomutovu, svůj první v kariéře, a jako skutečný lídr táhne první centr Olomouc přímo do čtvrtfinále.

Po 40 kolech drží šestou příčku. „Je to hezký, chvíli se cejtit jako střelec,“ mrkl rodilý Pražan, jenž vede se 14 zásahy týmové pořadí střelců o gól před Vilémem Burianem. „Občas si na obědě řekneme, že se předháníme a jednou dá on, jednou já. Ani nevím, kdo kolik teď má, ale on mě zase dožene.“

Pravda, není to ryzí kanonýr, spíš buldok, co odvede kupu práce na obou stranách kluziště. Rád se sráží a můžete třicetiletého forvarda mít za netechnika, ovšem musíte uznat, že hokejově dozrává.

Umí šikovnou žabkou připravit šanci a nebojí se jít tam, kde to bolí nejvíc - před bránu.

Díky tomu mu to pálí jako nikdy dřív, přidal i 10 asistencí a je nejproduktivnějším kohoutem.

„První lajna potřebovala zvednout, tím hattrickem to dokázala a snad to zvedne i mužstvo do dalších zápasů,“ doufá asistent trenéra Zdeněk Moták. „Co si pamatuju, neviděl jsem ho dát normální krásný gól, že by projel celé hřiště a zavěsil blafákem do víka. Je ale strašně bojovný, zvládá souboje v předbrankovém prostoru a proti Chomutovu to tak dal. Výborné.“

Vážně zapomněl? Na začátku prosince zase proti Chomutovu předvedl Knotek překvapivý zpětný manévr, kterým v prodloužení obelstil tři protihráče a střelou zápěstím na lapačku překonal i brankáře. Nečekané rozuzlení. I spoluhráči se po sobě jen koukali. „Já jsem přímo čuměl,“ vykládal kapitán Martin Vyrůbalík.

Tank Knotek umí překvapit. Do Olomouce přišel pěti lety z Havlíčkova Brodu a pomohl jí vybojovat extraligu. Jako dělník ze čtvrté formace se pak dostal do první. Tvrdou prací. S úsměvem na tváři.

„Jsem jeden z posledních mohykánů. Těší to. Vybojoval jsem si to, nějaké místo v kabině už mi patří. Je pěkné, že jsem pomohl Olomouci do extraligy,“ cení si.