Olomoucký Knotek hodnotí Zlínské: Jsou to psi, nedají kus ledu

Neproměnit hned v úvodu dvouminutovou přesilovku pět na tři se ukázalo jako velký luxus, že?

Určitě. Měli jsme pak i spoustu přesilovek pět na čtyři, ale neproměnili jsme ani jednu. To rozhodlo.

V přesilovce jste byli bezradní.

Vypadl nám klíčový hráč - Škůrek, který to tam pálí. Byla lehká nervozita. Měli jsme víc pálit. Bylo málo střelby, vůbec nám nechodily puky. Zlín dobře bránil.

Přitom zlínský brankář Kašík musel ve dvojnásobném oslabení střídat kvůli závadě na výstroji, ale zmrzlého Štůralu jste neprověřili.

Každého napadne na něj hned vystřelit, ale je otázka, jak se to povede. Nic tam neprošlo.

Zápas měl mnohem větší drajv než první. I lidí bylo víc.

Bylo to znát. Jak jsme dali kontaktní branku, tak se diváci chytli. První utkání slouží k tomu, trošku si osahat atmosféru, teď už do toho koply oba týmy úplně naplno. Od začátku to jiskřilo.

Zaskočil vás Zlín agresivitou?

Nemyslím si, že bychom si s tím nevěděli rady. Vletěli na nás, postupně jsme vyrovnali hru.

Šarvátek bylo hodně. Bude se to ještě stupňovat?

Zatím je to v mezích fair play, každým zápasem se to bude přiostřovat. To k tomu patří.

Jak bylo těžké přejít přes zahuštěné střední pásmo?

Když pustíte Zlín do vedení, ještě v play off, tak jsou jako psi, kteří nedají nic zadarmo. Bylo těžké se tam dostat. Bojuje se o každý kousek ledu. Krásné kombinace nemůžeme čekat.

Přišla vaše trefa pozdě?

Ještě bylo asi jedenáct minut. Žili jsme, času bylo dost. Trefili jsme tyčku, pak to tam lítalo.

Je stav 1:1 po domácích zápasech komplikací?

Není to žádná komplikace. Jedeme je tam potrápit stejně jako oni nás tady. Nikde není psáno, že tam nemůžeme vyhrát. Možná teď větší tlak bude na ně, my tam pojedeme s čistou hlavou.

Už půjde o mečbol.

Může to být v hlavě. Ale pořád je to tak vyrovnané, že nejde čekat, že když vyhrají třetí zápas, že vyhrají i čtvrtý.

Co změnit?

Zlepšit přesilovky. A něco tam prostě docpat, nekompromisně.