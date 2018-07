Košťálek neuspěl v Americe, po šesti letech se vrací do Sparty

„Jsme rádi, že při návratu ze zámoří se Honza rozhodl pro klub, kde vyrostl,“ řekl klubovému webu sportovní manažer Sparty Michal Broš. Košťálek odešel v roce 2012 do Rimouski do juniorské ligy QMJHL.

O rok později jej draftovali Jets ve čtvrtém kole na 114. pozici. Na farmu do Manitoby do AHL se přesunul od sezony 2015/16. V dresu Moose má na kontě 149 zápasů v základní části AHL a 13 bodů za devět branek a 14 asistencí. V devíti duelech play off vstřelil dva góly. V uplynulé sezoně hrál i za Jacksonville v ECHL.

„O jiných klubech v Česku jsem vlastně vůbec neuvažoval. Měl jsem jasno v tom, že pokud se budu chtít vrátit, tak jedině na Spartu. Vychovali mě tu, jsem jim za to zavázaný a jsem moc rád, že se můžu vrátit,“ prohlásil Košťálek, který má na kontě i tři starty v české reprezentaci.

Za Spartu sehrál v extralize 10 utkání a na první bod čeká. „Když mě Pepa Jandač před šesti lety vzal na půl roku k áčku, tak jsem hrál ještě s Brošákem (Brošem), který byl v té době kapitán. Byl tam Míra Forman, s Danielem Přibylem se známe už od juniorky. Takže nějaké známé tváře tu potkám,“ prohlásil.

Košťálek se těší na působení po novým koučem Uwem Kruppem. „Určitě to bude zajímavé. Má spoustu zkušeností z NHL, ví, jak se hraje v zámoří. Myslím, že jeho styl bude pro Spartu dobrý,“ doplnil Košťálek.

Podle Broše by mohl po Košťálkově příchodu někdo z beků tým opustit. „Přichází jako další hráč, který má reprezentační potenciál. Je třináctým bekem na naší aktuální soupisce, takže není vyloučeno, že do začátku nové sezony po Janu Švrčkovi tým opustí ještě další obránci,“ dodal Broš.