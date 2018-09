Per to tam co nejvíc! Aneb učeň ze zámoří táhne hokejovou Spartu

Zatím mu plnění pokynů - včetně zmíněného zacelování mezer za útočícími forvardy - jde znamenitě.

Košťálek je s bilancí 3+2 nejproduktivnějším hráčem týmu, víc bodů ve čtyřech extraligových kolech nasbíral jen tandem z vedoucího Litvínova Lukeš-Hübl. „Kdyby mi tohle někdo řekl před sezonou, smál bych se,“ přiznává mladý bek.

Nedivte se.

V zámoří po něm požadovali precizní služby ve vlastním pásmu. „Chtěli po mně hlavně defenzivní hru, proto si ve Spartě vyloženě užívám útočení,“ přibližuje Košťálek, který tři sezony působil v quebecké juniorské lize a tři sezony strávil na farmě Winnipegu.

Navrátilci v extralize Václav Karabáček (22 let)

Už pár týdnů o něj usilovala Kometa, v pondělí jeho příchod potvrdila. Brnu má pomoct při přesilovkách. Matěj Machovský (25)

Ve Spartě dlouho hledají spolehlivou jedničku a Machovský se uvedl brilantně. S úspěšností 96,08 procenta je v lize nejlepší. Vojtěch Budík (20)

Po třech sezonách v nižší WHL se mladý bek vrátil do Pardubic. Na bod čeká, v kolonce plus/minus má -3. Jan Hladoník (19)

Po roční štaci v quebecké lize má v Třinci místo ve čtvrtém útoku. Na větší šanci čeká.

I díky navrátilci ze zámoří prožívá Sparta slibný restart po minulé protrápené sezoně. Tradiční klub je čtvrtý a po úterní předehrávce s Hradcem Králové (18.30, vysílá ČT sport) může poskočit na druhou příčku.

„Byl jsem zvědavý, jak mi to půjde. Ale vypadá to dobře,“ říká Košťálek. „Nejtěžší bylo si navyknout na široké hřiště. Občas si myslím, že to mám kousek k mantinelu, ale pak se kouknu, že mi ještě krok chybí.“

I takhle se projevuje, že podstatnou část stále krátké kariéry odsloužil za Atlantikem. V létě s úsměvem líčil, jak na úvodním tréninku v Holešovicích hulákal po spoluhráčích anglicky. Teď však dobře rozumí, co mu radí třeba zkušenější a ve Spartě zaběhlejší kolega Jan Piskáček: „Ať to pere na bránu co nejvíc! Je super, když mu to vychází.“

Cizí jazyk se zámořskému učni šikne. Spartu od léta trénuje někdejší vynikající obránce z NHL Uwe Krupp. „Mluví se mnou. Snaží se mi pomoct. Dostat do mě to, co ještě neumím,“ pochvaluje si český reprezentant kooperaci s německým odborníkem.

Jan Košťálek (vlevo) byl vyhlášen nejlepším bekem kanadské juniorské QMJHL.

S Kruppem velí na sparťanské střídačce další bývalý bek Jaroslav Nedvěd. I to mělo vliv na to, že se sparťanský odchovanec rozhoupal k odchodu ze zámoří, kde přestal cítit šanci na posun do NHL.

„Domů jsem se vždy vracel rád. Za kamarády, ale třeba i na knedlíky a tak podobně,“ vypráví. Teď se poprvé - jako nejeden český junák, jemuž se nesplnil sen podívat se do nejslavnější ligy - vrátil do tuzemska.

„Určitě si nezabouchávám dveře do NHL. Člověk se tam může dostat i třeba ve 28 letech,“ míní Košťálek.

A pokud bude pálit podobně jako na startu extraligové sezony, rozhodně to nemusí být jen zbožná tužba.